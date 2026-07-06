33-летняя Мария Ос отправилась из Петербурга в Шанхай… на велосипеде. Фото: t.me/aWanderersPath

33-летняя Мария Ос работает репетитором английского и французского языков и параллельно продакт-менеджером в IT. Но на ближайшие четыре месяца девушка устроила себе каникулы: петербурженка решила отправиться в Шанхай… на велосипеде. Да-да, совсем одна, без специальной подготовки, на простеньком велосипеде и с верой в то, что это будет незабываемое путешествие.

Велопутешественница окончила с красным дипломом магистратуру СПбГУ (Факультет международных отношений). Фото: соцсети Марии Ос

Хрупкая, с тяжелыми велосипедными сумками наперевес, Маша стартовала 1 июня. До Шанхая (Китай) она планирует добраться за 4 месяца – всего это порядка 12 тысяч километров (это диаметр нашей планеты, если нужны какие-то сравнения. – Прим.ред.). За первый месяц пути велопутешественница преодолела уже около 3 тысяч и оказалась в Тюмени. О своем маршруте она рассказывает в блоге, где уже почти 30 тысяч подписчиков.

Крутит педали Маша по 14 часов день (выходит около 200 километров), питается в основном в придорожных кафе, ночует у тех же подписчиков, которые предлагают приют, или в гостиницах. Меняются пейзажи, люди, города и села - на пути этой велоавантюристки встречались и плохие погодные условия, и разбитые дороги, пыль, грязь, и сложные ландшафты и даже… серьезные травмы. На 11-й день путешествия, на подъезде к Чебоксарам Маша упала с велосипеда, сильно ударилась головой и сломала руку. Но от цели не отступилась. Придя в себя, девушка продолжила путь с лангетой и эластичным бинтом на руке, отказавшись от гипса.

Маша грязи не боится! Фото: соцсети путешественницы

- Падение и что было после я совсем не помню, поскольку память на 6 часов примерно стерта. Обо всем мне уже рассказали люди, которые помогли на дороге, - рассказала Маша «КП-Петербург» в перерыве между очередным многочасовым заездом где-то между Тюменью и Омском. - Подумала ли я после травмы все бросить и вернуться? Нет! Я хочу в Китай на велосипеде и точка.

Травма не остановила девушку. Фото: соцсети Марии Ос

Откуда такое желание? Все просто (для Маши): недавно она начала изучать китайский язык и планировала летом съездить в Китай, так как отменили визовый режим.

- Но тут пришла в голову мысль: «А не махнуть ли туда на велосипеде?». Подкопила денег и… махнула! И нет, я не спортсмен и никогда не занималась велоспортом или другим видом. Просто сама по себе активная и люблю приключения.

- Приключения… Маш, а не страшно одной-то? По трассам и незнакомым городам, через всю Россию… - не могли не спросить мы.

- Нет, я никогда не боялась людей. Семья, конечно, волновалась, но они знают мой характер, и что я не откажусь от цели, поэтому приняли это и поддерживают меня.

Петербурженка в пути уже больше месяца. Фото: t.me/aWanderersPath

- А не одиноко?

- Кроме друзей и семьи меня очень сильно поддерживают подписчики и люди в пути. Мне везет, я встречаю добрых, заботливых людей, которые мне помогают и на дороге, и приглашают меня на ночлег. Я уже с уверенностью могу сказать, что за этот месяц приобрела несколько друзей, с которыми поддерживаю активное общение. И все чаще меня узнают уже по моему блогу: «А мы вас в Интернете видели. Вы же из Питера в Китай едете? Очень круто!».

Известность в Сети и в целом настрой Маши помогают ей и справляться и с поломкой ее транспорта в пути. Устранить прокол, заменить цепь девушка может сама, но для более сложного ремонта она заезжает в города на ТО. Так, в Екатеринбурге известной в Интернете путешественнице починили велосипед абсолютно бесплатно.

Машу уже начали узнавать на дороге благодаря ее блогу. Фото: соцсети Марии Ос

Каждые четыре дня Маша останавливается в большом городе на отдых. Но, в целом, ей достаточно и одной ночи для восстановления сил.

- Не могу сказать, что я особо устаю (напомним, Маша в пути по 14 часов. – Прим.ред.). Мне вообще не кажется, что я делаю что-то сложное, - несколько стесняясь, говорит девушка.

На момент выхода публикации шел 36-й день пути Маши, она двигалась в сторону Ишима (юг Тюменской области, Западная Сибирь). Впереди еще чуть больше 80, если все будет идти по плану.

Петербурженка выбрала Шанхай, потому что хочет проехать подальше от границы и посмотреть Китай. Фото: t.me/aWanderersPath

А что по деньгам?

Еда – до 1,5 тысяч рублей в день;

Гостиницы – от 1 тысячи рублей в сутки;

Велосипед – 75 тысяч рублей (стоил два года назад);

Эмоции – бесценно.

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