Вторая волна записи в первые классы стартовала в Петербурге 6 июля

Второй этап приема заявлений осуществляется как онлайн, так и в офисах МФЦ. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге подвели итоги первого этапа приема детей в первые классы на 2026–2027 учебный год. Почти 87 процентов заявлений были поданы онлайн через региональный портал госуслуг Санкт-Петербурга и федеральный портал «Госуслуги». Оставшиеся 12 процентов заявлений родители подали через МФЦ. Всего от родителей было подано более 68 тысяч заявлений.

- С 6 июля по 5 сентября 2026 года родители могут подать заявление в любую школу города. Прием документов будет продолжаться до заполнения свободных мест в учебных заведениях, - рассказали в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

На портале госуслуг Санкт-Петербурга работает сервис «Школы», который помогает найти учебное заведение по различным критериям: тип, специализация, близость к дому и наличие свободных мест. Для использования сервиса необходимо авторизоваться на портале gu.spb.ru, перейти в личный кабинет и выбрать раздел «Городские сервисы».

Также можно воспользоваться мини-приложением «Я здесь живу», доступным в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере «Макс». Чтобы увидеть доступные школы рядом с домом на карте, нужно добавить свой адрес в разделе «Профиль» приложения.

Второй этап приема заявлений осуществляется как онлайн, так и в офисах МФЦ.

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