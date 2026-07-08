Летняя погода возвращается после холодов: Синоптик Леус о погоде в Петербурге на 8 июля

Воздух в Петербурге прогреется до +19...+21 градуса. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге начинает теплеть - пик похолодания остался позади. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Сегодня на погоду влияет очередной циклон из Прибалтики, который принесет облака и кратковременные дожди, но вместе с ними - постепенное повышение температуры, - написал синоптик в своем telegram-канале.

Воздух в Петербурге прогреется до +19...+21 градуса, в Ленобласти будет +17...+22. Восточные ветер будет слабым, его скорость составит всего 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление держится на отметке 748 мм ртутного столба, что ниже нормы, но существенных изменений не ожидается.

В четверг дожди сохранятся, но станет еще теплее: ночью +15...+17, днем +21...+23 градуса. Летняя погода постепенно возвращается – пик жары придется как раз на выходные.

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