«НАШЕ радио» в Петербурге празднует 25 лет

«НАШЕ радио». отмечает 25-летие. Фото: пресс-служба «НАШЕ радио».

11 июля 2001 года на частоте 104.0 fm зазвучала радиостанция, которая открыла новую страницу в музыкальной истории города, - «НАШЕ радио». Для Петербурга, который по праву носит звание столицы рок-н-ролла, это стало важным событием: в городе, наконец, появилась радиостанция, чей эфир был целиком посвящён отечественной рок-музыке.

- Начав вещание на 104.0 fm, «НАШЕ радио» приняло на себя огромный вызов, так как на этой частоте долгое время работало «Радио Модерн» – популярный у слушателей городской ресурс, на котором начинали Дмитрий Нагиев, Алла Довлатова и другие известные медийные персоны, - вспоминает генеральный директор радиостанции Елена Данилова. – Выйти на рынок медиа-новичку в этих обстоятельствах было сложно, поэтому нужно было придумать что-то необычное, привлекающее внимание и при этом очень петербургское. Мы смогли объединить эти задачи, организовав для жителей города живые концерты, где наши музыканты выступали на обычных прогулочных корабликах, курсирующих по рекам и каналом.

Первые вечеринки «НАШЕ радио» в сердцах петербуржцев. Фото: пресс-служба «НАШЕ радио».

В необычных концертах приняли участие группы «Смысловые галлюцинации», «Кукрыниксы», «Сплин» и «Ночные снайперы».

«НАШЕ радио» стало голосом отечественного рока в Петербурге, объединив вокруг себя не одно поколение любителей качественной музыки на русском языке. Для города с особой музыкальной атмосферой, «НАШЕ радио» это нечто большее, чем просто радиостанция. Это культурный феномен, благодаря которому русский рок получил собственную медийную площадку, а молодые исполнители – возможность быть услышанными миллионами.

Эта радиостанция стала голосом отечественного рока в Петербурге. Фото: пресс-служба «НАШЕ радио».

Сегодня «НАШЕ радио» в Петербурге - это 9 часов собственного эфира, три развлекательных шоу, которые отмечены профессиональными наградами, городские новости, интервью с музыкантами, актёрами, общественными деятелями и спортсменами. И, конечно, слушатели, которые ежедневно настраиваются на частоту 104.0 fm.

- Мы ценим и уважаем свою аудиторию, и наша сама главная «фишка» заключается в том, что наши ведущие естественные. Они всегда остаются для наших слушателей верными друзьями и товарищами, что, в свою очередь, ценится нашей аудиторией, - отмечает главный редактор и ведущий радиостанции Алексей Петровский.

23 мая 2026 года радиостанция отметила свой юбилей на фестивале «НАШИ в городе», собрав более 10 000 зрителей. На сцене Ледового дворца собрались корифеи русского рока: «Алиса», «Пикник», «АВИА», Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», а также проект гитариста «КИНО» Юрия Каспаряна «Симфоническое кино».

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