33,5 тысячи Петров и 79 Февроний живут в Петербурге и Ленобласти

Петр и Феврония - святые покровители семьи и брака. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге и Ленобласти живет 33 421 Петр и всего 79 Февроний. Такой статистикой поделилась пресс-службе Отделения СФР по Петербургу и Ленобласти в день памяти святых Петра и Февронии, а светском календаре этот день утвержден как государственный праздник - День семьи, любви и верности.

- Февроний в регионе совсем немного, и это в основном женщины старшего поколения. Самые юные носительницы этого имени родились в 2024 году в Петербурге и в 2025-м в Ленобласти, - отмечают аналитики. Добавим, что на 10 Февроний по статистике 4240 Петров.

О чем повествует Повесть о Петре и Февронии

Петр и Феврония - святые покровители семьи и брака. Предание о них уходит корнями в XVI век, когда летописец Ермолай Еразм записал народное сказание. Муромский князь Петр заболел проказой, и вылечить его смогла только простая крестьянка из деревни Ласково по имени Феврония. В награду она попросила князя взять ее в жены, он согласился, но не выполнил своего обещания. Когда язвы вернулись на его тело, он вернулся и исполнил обещание.

Бояре воспротивились неравному браку, но Петр не отрекся от жены и выбрал изгнание. В старости они приняли монашество и завещали похоронить их вместе, хотя по церковным правилам их должны были хоронить отдельно. Тело Петра положили в одном монастыре, Февронии - в другом, но на следующий день они оказались в одном гробу.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max