Известные петербуржцы высказали теплые слова о семье в День семьи, любви и верности. Фото: Личный архив

В День семьи, любви и верности известные горожане Санкт-Петербурга поделились личными историями о самом сокровенном.

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский вместе с супругой уже больше 30 лет, у них пятеро детей. День Петра и Февронии семья обычно встречает в церкви.

– Это любовь, поддержка, мотивация, смысл жизни, – поделился он.

Бельский с супругой. Фото: Личный архив

Схожую мысль проводит и депутат Госдумы Николай Валуев. Они с Галиной женаты 28 лет, воспитывают троих детей. С возрастом, признается он, приходит настоящее понимание ценности брака:

– Цельность любого человека формируется именно в семье.

А вот руководитель исполкома Народного фронта в Петербурге Екатерина Кондратьева, тоже многодетная мама, пошла еще дальше:

– Это не просто часть жизни, а ее основа.

Тема поддержки красной нитью проходит через многие признания. Депутат Заксобрания Павел Крупник познакомился с будущей женой Валентиной случайно, на улице. 30 лет спустя он не скрывает: без нее не состоялся бы:

Крупник с супругой. Фото: Личный архив

– Она всегда рядом, переживает за мое здоровье, разделяет мои решения.

Для депутата Госдумы Елены Цунаевой семья – это прежде всего родительский пример, который остается с человеком навсегда:

– Тот первый взгляд, которым мы, маленькие, смотрим на родителей, – он самый честный.

О том, как передать ценности уже своим детям, размышляет президент Федерации дзюдо Петербурга Михаил Рахлин. 22 года в браке с Екатериной, дочь и сын, который пошел по стопам отца:

– Жить надо по чести и совести. По чести – как хранишь память, по совести – каким ориентиром являешься детям.

Свою порцию романтики добавили люди творческих профессий. Актер Оливье Сиу, звезда «Чебурашки», познакомился с женой Кариной 18 лет назад, когда работал барменом:

– Я влюбился с первого взгляда. Все закрутилось, через год появилась дочь.

Актер Оливье Сиу с семьей. Фото: Личный архив

Заслуженный артист России Николай Поздеев женат на Елене 46 лет. Их отношения начались с пинка на физкультуре. Свадьбы не было, вспоминает он с улыбкой:

– Только регистрация и портрет Ленина на стенке.

Поздеев с семьей. Фото: Личный архив

Режиссер Владислав Фурманов прожил с Нелли Поповой 27 лет в гражданском браке, а расписались из-за юридических формальностей:

– Новый статус никак не изменил нашу семью, чувства важнее формальностей.

И, пожалуй, самая неожиданная история любви у писателя Андрея Кивинова. Он и его супруга сыграли свадьбу в пятницу 13-го, а номер записи в ЗАГСе – 666. Итог – серебряная свадьба и проверенное временем убеждение:

– Все отговаривали, но мы не сомневались. Потому что любовь сильнее всех суеверий.

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