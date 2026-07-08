Эрмитаж сделает дневные билеты дороже вечерних в два раза

Для льготников все остается по-прежнему - система не затрагивает их билеты. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Эрмитаж начнет тестировать гибкую систему тарифов с 14 июля. Чтобы разгрузить залы в пиковые часы, Вечерние сеансы будут стоить в 1,7-2,4 раза меньше дневных.

- Проблема в том, что сейчас до 80% посетителей приходят с 11 до 16 часов. В такие часы в музее создается огромная нагрузка - людям тесно, экспонатам опасно, персоналу тяжело. Особенно трудно летом, когда в залах жарко, - комментируют в пресс-службе музея.

Новые цены такие. Во вторник, пятницу и субботу билет на сеанс с 11:00 стоит 1200 рублей, с 16:00 - 700 рублей, с 18:00 - 500 рублей. В среду, четверг и воскресенье - днем 1200 рублей, вечером с 16:00 - 700 рублей. Для льготников все остается по-прежнему - система не затрагивает их билеты.

Также напомним о часах работы Эрмитажа. Во вторник, пятницу и субботу музей работает с 11:00 до 20:00 (кассы и вход до 18:00). В среду, четверг и воскресенье – с 11:00 до 18:00 (кассы и вход до 16:00).

Музей рассчитывает, что более низкие цены привлекут людей в вечернее время. Это сделает посещение комфортнее для всех: залы не будут переполнены, очереди уменьшатся, а гости смогут спокойно рассматривать экспонаты.

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