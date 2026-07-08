«КП в Петербурге» заняла первое место в рейтинге СМИ в Дзене по итогам июня 2026 года

"Комсомолка в Петербурге" стала лучшим СМИ в Северной столице в июне 2026 года по версии Дзена. Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

«Комсомольская правда в Петербурге» заняла первое место в региональном рейтинге СМИ в Дзене за июнь 2026 года. Напомним, в топ-10 попадают те издания, чьи качественные и количественные показатели были наиболее высокими в прошедшем месяце. В частности, Дзен учитывает цитируемость, оперативность, количество подписчиков в Дзен-канале и качество заголовков издания. Рейтинг Дзена – это новый национальный счетчик сайтов Рунета, пришедший на смену LiveInternet. Он независим от международных агрегаторов и честно показывает объективную картину на рынке медиа.

Редакция «КП-Петербург» по итогам первого летнего месяца поднялась на первую строчку рейтинга и подтвердила свое лидерство и влиятельность в Северной столице. Мы благодарны читателям за доверие и напоминаем, что «Комсомолка» была, есть и будет в официальном «белом списке» Минцифры, куда включены сайты, на которые можно зайти даже при ограничениях работы Интернета, которые периодически вводятся в регионе в целях безопасности из-за угрозы БПЛА. Поэтому мы всегда остаемся на связи для жителей и гостей города.

Собственно, сам рейтинг. Фото: dzen.ru/agency/rating

И еще из интересного: согласно данным Яндекс.Метрики, за июнь 2026 года на сайт spb.kp.ru заходили 2,2 миллиона посетителей, а количество просмотров материалов составило чуть больше 4,7 миллиона. Петербургская «Комсомолка» продолжает расти и в Дзен-канале: наших подписчиков уже больше 145 тысяч. Присоединяйтесь и вы!

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