Беглов и Бельский обратились к петербуржцам в День любви, семьи и верности

Самое дорогое, что есть у каждого человека, - это его семья. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель городского парламента Александр Бельский обратились к петербуржцам в День любви, семьи и верности. Они поздравили всех горожан с праздником и напомнили о том, как важно беречь своих близких.

- Самое дорогое, что есть у каждого человека, - это его семья. В ней рождаются первые представления о добре и справедливости. Здесь мы учимся любить, заботиться и поддерживать друг друга, - заявил глава города, поздравляя петербуржцев с праздником. - Мы активно поддерживаем курс, обозначенный Президентом России: многодетная семья должна стать в нашей стране нормой, эталоном крепких традиций и нравственных ценностей.

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, у которого пятеро детей, поделился личным:

- Семья для меня – буквально все. Это любовь, поддержка, мотивация, смысл жизни. Семья – это опора, защита, забота и преданность.

Спикер ЗакСа также отметил, что праздник не просто так приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февронии. Они считаются святыми покровителями брака, ведь не смотря на все трудности, которые преподнесла им судьба, они навсегда остались вместе.

Александр Беглов напомнил о поддержке семей. В Петербурге живут 620 тысяч семей, в которых воспитываются почти 946 тысяч детей. Более 66 тысяч из них - многодетные, там растут свыше 215 тысяч ребят. Губернатор подчеркнул, что воспитание детей - это большой труд, требующий любви, терпения и самоотверженности.

Город системно помогает семьям на каждом этапе. В рамках нацпроекта «Семья» во всех районах работают пункты проката вещей для малышей до двух лет, доступна услуга социальной няни, в вузах открывают центры поддержки молодых семей и комнаты матери и ребенка. Студенткам при рождении ребенка выплачивают 100 тысяч рублей, многодетным компенсируют половину стоимости обучения одного ребенка в колледжах и вузах. Все меры поддержки закреплены в Социальном кодексе Петербурга и действуют независимо от экономической ситуации.

Летний свадебный сезон в Петербурге бьет рекорды. В 2025 году в городе создали 28 814 новых семей - на 1500 больше, чем годом ранее. Почти в 40% случаев брак заключали гости города. В 2019 году таких было всего 29,5%.

- Петербург по праву носит звание одного из самых романтичных городов мира, - отметил Беглов.

Для удобства молодоженов дворцы бракосочетания на Английской набережной и Фурштатской улице в летние месяцы работают до 23:00, а в Пушкинском и Петродворцовом районах регистрации проводят сразу в двух залах.

Президент России поставил народосбережение в число национальных целей. В стране проводят Десятилетие детства, работают нацпроекты «Семья» и «Молодежь и дети». Петербург следует этому курсу - создание условий для развития детей входит в десять городских приоритетов. В рамках приоритета «Все возможности - детям» открыли сотни новых школ и детских садов с бассейнами, лабораториями и цифровыми центрами.

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