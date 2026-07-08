Пересильд снова поет, а Бабушкина стала еще более «беспринципной»: Что происходит на съемках масштабной сказки «Садко»

Анна Пересильд играет в этом фильме Любаву. Фото: кинокомпания СТВ

Доехать из Петербурга до Приозерска - чуть больше двух часов. Но стоит свернуть к берегу Ладожского озера, как привычная реальность исчезает. Вместо парк-отеля деревянная крепость, шумный порт, торговые ряды и пришвартованные ладьи. Кажется, еще немного и с корабля сойдет сам Садко.

Именно здесь снимают один из самых амбициозных российских кинопроектов последних лет - сказочный блокбастер «Садко» с бюджетом 1,2 миллиарда рублей. Ради фильма на берегу Ладоги за три месяца вырос целый былинный город.

ГОЛОВЫ ИЗ 3D-ПРИНТЕРА И ДРЕВНИЙ ГОРОД

Первыми взгляд цепляют ладьи. Их построили по образцам древнерусских судов, но художники добавили сказочные детали, на носу каждого корабля красуются головы фантастических зверей. При ближайшем рассмотрении выясняется, что волки, драконы и морские кони вовсе не вырезаны из дерева, их напечатали на 3D-принтере, а затем вручную покрыли фактурой, чтобы отличить от настоящей древесины было невозможно.

Ради съемок на Ладоге возвели древний Новгород. Фото: кинокомпания СТВ

- Сначала в сценарии были просто улицы Новгорода, - рассказывает художник-постановщик Дмитрий Онищенко. - Но когда мы приехали сюда, увидели Ладогу, камни, воду и поняли: главным героем должен стать порт. От него уже вырос весь город.

Повсюду детали, которые камера может и не заметить, но без них мир не был бы живым. На прилавках горы рыбы, глиняные горшки, шкуры животных, деревянные игрушки. Все это собирали по музеям, мастерским и киностудиям. Даже массовке, а их 150 человек, достались костюмы, в которых каждая заплатка сделана вручную.

- Я не реконструктор, - улыбается художник по костюмам Надежда Васильева. - Я придумываю былинный мир на основе того, что действительно существовало.

Пока актеры снимаются, в огромных палатках продолжается работа. Девушки вышивают бисером, штопают льняные рубахи по старинной технологии, плетут кружева. Создается впечатление, что кино здесь снимают лишь между работой настоящих ремесленников.

Ладьи построили по образцам древнерусских судов, но художники добавили сказочные детали. Фото: кинокомпания СТВ

РОГАЧЕВ ИГРАЕТ, А ПЕРЕСИЛЬД-ПОЕТ

Главную роль гусляра Садко играет Антон Рогачев. Ради фильма ему пришлось освоить инструмент, который раньше он видел разве что в музеях.

- Полгода назад я впервые взял гусли в руки и подумал: «Что это вообще такое?» - смеется актер. - Потом начались занятия. Есть сцены, где камера крупно снимает руки, поэтому спрятаться за дублера невозможно. Очень надеюсь, что именно мои кадры войдут в фильм.

Садко играет Антон Рогачев. Фото: кинокомпания СТВ

И учился он не зря. «Садко» станет музыкальной былиной. Специально для фильма креативный продюсер и композитор Даша Чаруша написала восемь композиций. В их основе - русский фольклор, но звучат они неожиданно современно.

- Музыка здесь потрясающая, - признается Анна Пересильд, сыгравшая княжну Любаву. - Народные мотивы настолько органично соединены с современным звучанием, что некоторые песни, мне кажется, будут жить отдельно от фильма.

Пересильд как и ее коллеги будет петь самостоятельно. Но юной актрисе делать это не впервой.

Сначала планировали построить только улицы города, но затем решили возвести древний порт. Фото: кинокомпания СТВ

На площадке в этот день снимают сцену, где Любава узнает итоги первого испытания женихов. Между дублями актеры смеются, обсуждают следующие сцены, но после команды «Мотор!» будто исчезают, а вместо них остаются герои древней былины.

Особое удовольствие явно получает Кристина Бабушкина, сыгравшая властную боярыню Глафиру. Звезда сериала «Беспринципные» перевоплотится в главного антагониста.

- Я очень люблю играть отрицательных персонажей. В каждом злодее обязательно есть боль, и ее интересно искать, - говорит актриса.

Но больше всего она неожиданно рассказывает не о своей героине, а о Роберте Захаряне, который играет ее экранного сына.

- Недавно увидела Роберта по телевизору и закричала: «Это мой сын!» Дочка посмотрела на меня и сказала: «Мама, кажется, я чего-то о тебе не знаю». Теперь он и правда для меня сыночка-корзиночка.

Роман Васильев сыграет царя Дормидонта. Фото: кинокомпания СТВ

Кстати, новый образ изменил Бабушкину настолько, что однажды ее… не пустили на собственную съемочную площадку.

- Администратор меня просто не узнал. Спрашивает: «Вы куда?» Пришлось объяснять, что я вообще-то здесь снимаюсь.

Для этой роли артистке поменяли не только стиль одежды, но и перекрасили волосы. В кино она появится шатенкой.

Кристина Бабушкина и ее киносын Роберт Захарян. Фото: кинокомпания СТВ

Пока на берегу Ладоги строят древний Новгород, в Москве уже готовятся создавать другое царство - подводное. Именно туда отправится герой, заключив сделку с Морским царем ради любви к княжне Любаве. Для этих сцен используют виртуальные павильоны и большое количество компьютерной графики.

Но режиссер Иван Оганесов уверен, что зрителей должны впечатлить не технологии.

В картине также сыграет Никита Кологривый. Фото: кинокомпания СТВ

- Мы называем эту историю былиной, а не сказкой. Это фильм о взрослении. О том, что счастье можно искать по всему свету, но найти его получится только тогда, когда делаешь счастливыми других.

Узнать, удалось ли создателям оживить знаменитую былину, зрители смогут уже 8 марта 2028 года.

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