В Петербурге проживают 79 женщин с именем Феврония

Отделение СФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти назначает и выплачивает пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 или до 3 лет. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности, покровителями которого считаются святые Петр и Феврония. В честь этого в Отделении СФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти подсчитали, сколько человек с этими именами проживают в наших регионах. Петров в этом списке, конечно, оказалось куда больше - в Петербурге и Ленинградской области зарегистрированы 33 421 человек. А вот имя Феврония не такое популярное: на весь регион носительниц этого имени 79 человек. В основном это представительницы старшего поколения, но есть и дети с таким именем. Например, в Петербурге одна из Февроний родилась в 2024 году - сейчас ей два годика, а в Ленобласти подрастает годовалая Феврония.

- Независимо от возраста все сегодняшние именинники и именинницы – клиенты ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ведь Социальный фонд предоставляет услуги каждому жителю страны на протяжении всей его жизни, обеспечивает права и помогает решать разные социальные задачи - от самых первых дней до старости, - напомнили в Отделении.