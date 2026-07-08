Туристы высказали шок и недовольство о ценах в нижнем парке Петергофа. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Посещение одного из красивейших дворцово-парковых ансамблей мира для многих туристов оборачивается серьезным ударом по бюджету. И дело не в цене входных билетов. Туристы массово жалуются на откровенно завышенные цены в точках общепита на территории музея-заповедника «Петергоф».

Цена вопроса: от 250 до 2800 рублей

Скандал разгорелся после того, как в соцсетях появились фотографии чеков с заоблачными суммами и видео с жалобами от ошарашенных туристов. Например, за мороженое посетители отдавали по 2800 рублей за рожок, а хот-дог обходился в сумму от 700 до 1000 рублей.

Особое возмущение вызывает система ценообразования. Цена на этикетке - например, 250 рублей, - оказывается ценой не за весь продукт, а за один шарик мороженого (50 грамм). Сюда добавляются вафельный стаканчик, топпинги и другие «допы», которые продавцы кладут без предварительного уведомления покупателя. В итоге два шарика с посыпкой превращаются в чек на 611 рублей. Как получается стоимость мороженого до двух тысяч рублей? Да просто! Продавцы достаточно «щедры» и не скупятся, катая крупные шарики для наивных туристов, которые после взвешивают и выдают финальную цену. А что делать в такой ситуации молодым влюбленным студентам, которые решили насладиться красивыми историческими видами на долгожданном свидании, и, чтобы как-то подсластить времяпрепровождение, решают купить по рожку мороженого? Так, барышня попробует самое дорогое в своей жизни мороженое, а вот, молодой человек поголодает до стипендии.

С мороженым понятно, а что с хот-догами?

Продавцы "щедры" и не скупятся на шарики для своих клиентов. Фото: соцсети Татьяны - гида в шляпе

«Ненавязчиво спросили, сыр ведь кладем?»

Посетители продолжают делиться своим опытом в соцсетях, а «Комсомолка» на своей шкуре ощутила, какого это, когда цена не соответствует ценнику, который, к слову, гласил «от 550 рублей». Дело было весной.

- Ненавязчиво спросили, сыр ведь кладем, да? Я подумала, что он изначально там и должен быть, как, например, кетчуп или горчица. Оказалось, лук, салат и сыр - это «допы». Итого за булку с сосиской - 800 рублей, - поделился корреспондент «КП-Петербург».

В другом случае туристы пожаловались, что за два рожка мороженого с них взяли 3650 рублей, хотя на информационных щитах были указаны совсем иные суммы.

Вот за такой хот-дог с "допами" отдали 800 рублей. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Официальный комментарий администрации ГМЗ «Петергоф»

В администрации «Петергофа» заявили, что услуги общепита на территории оказывает компания ООО «Новый Петергоф» на основании договора. Проведенная проверка показала, что цены в меню, по данным музея, находятся на среднем уровне по сравнению с аналогичными учреждениями в Петербурге.

Однако в музее признали проблему: отдельные сотрудники точек питания увеличивали стоимость блюд, добавляя дополнительные ингредиенты без уведомления покупателя.

В связи с этим руководство музея-заповедника потребовало от ООО «Новый Петергоф» усилить контроль за соблюдением единой стоимости меню и не допускать добавления ингредиентов без устного согласия покупателя.

- Музей-заповедник «Петергоф» понимает важность прозрачности ценообразования и стремится обеспечить качество предоставляемых услуг. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, - рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Администрация "Петергофа" пообещала разобраться с ситуацией. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

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