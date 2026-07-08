На западном берегу Ладожского озера выпустили три ладожских кольчатых нерпы. Фото: https://max.ru/vodokanal_spb

8 июля на западном берегу Ладожского озера выпустили три ладожских кольчатых нерпы, которые прошли лечение в Центре спасения морских млекопитающих. Животных нашли весной в крайне истощенном состоянии. Теперь ластоногие полностью готовы к жизни в естественной среде.

Нерпы поступили в Центр в апреле с весом от 5 до 9 килограмм. Для выживания в холодной воде нерпам необходим достаточный жировой запас, которого у них изначально не было. Благодаря усилиям специалистов, нерпы набрали массу, научились охотиться самостоятельно и перестали искать контакта с людьми.

Теперь ластоногие полностью готовы к жизни в естественной среде. Фото: https://max.ru/vodokanal_spb

К слову, выбор места для выпуска - западное побережье Ладоги - обусловлен началом нереста ряпушки, главной добычи кольчатой нерпы. Это облегчит молодым хищникам поиск пищи в первые дни после возвращения в естественную среду.

- Малыши поступили к нам в апреле с весом, который едва достигал половины нормы. Без помощи человека они бы погибли. Радостно видеть, как они превратились в сильных, готовых к свободе животных. Ладожская кольчатая нерпа - уникальный подвид. Каждый возвращенный в природу экземпляр - это вклад в сохранение биоразнообразия региона, - рассказал Вячеслав Алексеев, основатель Фонда друзей балтийской нерпы.

Фонд продолжает выхаживать других ладожских нерп, готовя их к выпуску. Фото: https://max.ru/vodokanal_spb

Фонд продолжает выхаживать других ладожских нерп, готовя их к выпуску в ближайшее время. Центр спасения морских млекопитающих существует благодаря многолетней поддержке «Водоканала Санкт-Петербурга» и Президентского фонда природы. Также проект «Спасение тюленей 2026» расширил возможности центра по выхаживанию и возвращению краснокнижных животных в дикую природу.

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