В том числе благодаря хейту Бьянка взялась за фигуру. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певица Бьянка призналась, что столкнулась с настоящей травлей из-за лишнего веса. По словам артистки, в период, когда она была в большем размере, ей ежедневно приходили жестокие оскорбления и даже угрозы. Об этом исполнительница рассказала за кулисами концерта «Звезды хайпа», который проходит 8–9 июля в рамках фестиваля «Белые ночи» в Петербурге.

- Мне писал просто каждый первый: «Ты жирная тварь, чтоб ты сдохла, я тебя найду». Такие вещи были, что я в какой-то момент просто перестала все читать, - рассказала Бьянка корреспонденту «КП-Петербург».

Несколько лет назад Бьянка весила 90 кг. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

По словам певицы, слова незнакомых людей ранили ее особенно сильно, ведь она и сама переживала из-за своего внешнего вида.

- Я реагировала достаточно болезненно. Я знала, что не худая. Мне и самой было очень обидно, что я не могу похудеть. А вместо поддержки от двух с половиной миллионов подписчиков был какой-то жуткий хейт, будто его кто-то заказал. Конечно, я очень сильно напряглась в тот момент, - призналась артистка.

Сейчас исполнительница старается не обращать внимания на негатив и почти не читает комментарии в социальных сетях. Более того, пережитую травлю она теперь вспоминает с иронией.

- Думаю, что это в том числе помогло мне похудеть, так что спасибо вам, - с улыбкой сказала Бьянка.

Напомним, до похудения вес певицы достигал 90 килограммов. В 2023 году Бьянка всерьез взялась за себя и за полгода смогла сбросить около 40 килограммов. Добиться такого результата артистке помогли комплексная программа похудения и медицинская терапия.

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