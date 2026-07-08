Порт «Морской фасад» планирует закупить бетонные укрытия за 5 млн рублей

Ранее подобную конструкцию установили в Кронштадте. Фото: max.ru/id7818003903_gos

В Петербурге продолжается внедрение передовых технологий в области гражданской обороны. На территории пассажирского порта «Морской фасад» установят быстровозводимых железобетонных укрытий. Конструкции, разработанные специально для защиты населения в чрезвычайных ситуациях, станут важной частью инфраструктуры города. Цена составит до 5 миллионов рублей. Об этом стало известно на сайте госзакупок.

Укрытия типа УБВЗ-11 представляют собой две бетонные чаши, соединенные болтами. Внешние поверхности сооружений окрашены в серый цвет и помечены надписью «УКРЫТИЕ». Каждая конструкция весит примерно 22 тонны и имеет площадь 11,6 квадратных метров, что соответствует требованиям гражданской обороны по вместимости. Для их изготовления используется бетон класса Б-30 с добавлением полипропиленовой фибры и армирования, что обеспечивает высокую прочность и долговечность.

- Новые бетонные укрытия будут размещены по адресу: проспект Крузенштерна, 18, непосредственно на территории порта «Морской фасад», - сказано в документации.

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