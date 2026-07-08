«Чтобы классно занимался сексом»: Бьянка призналась, что снова свободна и описала мужчину мечты

Певица заявила, что она готова к новому роману. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Весной этого года поклонники Бьянки были уверены: певица наконец встретила свою любовь. В апреле артистка опубликовала в соцсетях фото в объятиях бородатого мужчины и лаконично подписала снимок: «Мой». Однако, как оказалось, этот роман уже в прошлом. За кулисами концерта «Звезды хайпа» на фестивале «Белые ночи» в Петербурге Бьянка призналась корреспонденту «КП-Петербург», что сейчас ее сердце свободно.

На вопрос о загадочном спутнике певица лишь улыбнулась и дала понять, что с тех пор многое изменилось.

- Эта фотография была уже… Полгода, считай. Уже давно все изменилось. Я сейчас нахожусь в поиске. Я свободная девушка и очень хотела бы найти свою любовь, конечно, - призналась артистка.

При этом Бьянка уверяет, что сейчас для нее на первом месте остается творчество. Певица рассказала, что уже записала новую песню с необычным названием «Я машина, я насос». По ее словам, премьера трека намечена на 31 июля, и он вполне может стать одним из главных танцевальных хитов этого лета.

А вот идеального мужчину исполнительница описала с присущим ей юмором.

- Чтобы сексом классно занимался, чтобы цветы много дарил, чтобы на руках носил. А такие существуют? Нет! - рассмеялась Бьянка.

Похоже, пока артистка сосредоточена не столько на поисках второй половинки, сколько на новых хитах. Но признается: встретить настоящую любовь она все-таки надеется.

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