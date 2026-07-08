«Наши пути разошлись»: Певица Margo высказалась о напряженных отношениях с Ольгой Бузовой

Певица Margo впервые выступила в Петербурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После недавних разговоров о непростых отношениях с Ольгой Бузовой певица Margo (Марго Овсянникова - прим.ред), которую продвигает Филипп Киркоров, прокомментировала ситуацию. За кулисами концерта «Звезды хайпа» в рамках фестиваля «Белые ночи» в Петербурге артистка призналась корреспонденту «КП-Петербург», что сейчас они с Бузовой действительно стали общаться гораздо реже.

- Я не говорила, что я в ней разочаровалась. Но наши пути с ней разошлись, и мы стали реже видеться. Я не знаю, зависть это или нет. Лучше спросить у нее, - заявила певица.

Напомним, несколькими днями ранее Margo рассказывала, что чувствует неприязнь со стороны Бузовой. Тогда артистка признавалась, что когда-то восхищалась Ольгой и вдохновлялась ее историей успеха. Однако со временем их взгляды изменились.

По словам исполнительницы хита «Кукареку», сегодня ей уже не близки стиль Бузовой, хотя уважение к ее трудолюбию никуда не исчезло.

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