Жертв и разрушений нет. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 9 июля в Ленинградской области объявлялась опасность атаки БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко сообщил об этом в 2:45. Жителей предупредили, что во время угрозы может замедлиться мобильный интернет.

Что произошло

Отбой дали в 5:18 – спустя 2,5 часа. За время действия опасности силы ПВО сбили один дрон противника.

- Жертв и разрушений нет, - коротко отчитался Дрозденко в telegram-канале.

Какие ограничения вводились

Отметим, что на время угрозы БПЛА, в аэропорту Пулково не вводились ограничения на полеты. Росавиация не предупреждала о закрытии неба над Петербургом.

Во время угрозы действительно замедлялся мобильный интернет - сбои зафиксировали и в Петербурге. Без проблем работали только сайты, карты и городские приложения из так называемого «белого списка» Минцифры, в том числе «КП-Петербург».

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