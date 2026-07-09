Сейчас на заправках города АИ-92 стоит от 64 до 65,7 рубля. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Тема наличия топлива на заправках остается одной из самых обсуждаемых в Петербурге, Ленобласти и по всей стране в целом. Цены на топливо колеблются, но не улетают в космос. Разбираемся, что происходит на рынке, сколько стоит топливо и есть ли оно в наличии.

Как изменились цены на бензин в Санкт-Петербурге и Ленобласти к 9 июля 2026 года

Средние потребительские цены на бензин в России с 30 июня по 6 июля выросли на 1,63 рубля - до 74,01 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 2,92 рубля - до 87,76 рубля. Такие данные опубликовал Росстат.

- В Петербурге бензин подорожал на 0,1%. Сейчас на заправках города АИ-92 стоит от 64 до 65,7 рубля, АИ-95 - от 68,8 до 72,5 рубля, АИ-98 - от 97 до 100 рублей за литр, - следует из отчета.

Бензин марки АИ-92 поднялся в цене на 1,45 рубля и теперь стоит в среднем 70,21 рубля за литр. АИ-95 вырос на 1,81 рубля - до 76,19 рубля. АИ-98 прибавил 89 копеек и продается по 98,04 рубля за литр.

Рост цен зафиксирован в 82 регионах страны. Снижение отмечено только в Тюменской области - на 0,7%.

Есть ли топливо на заправках в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

При этом в городе сохраняются ограничения на отпуск топлива - лимиты варьируются от 20 до 100 литров на машину в зависимости от сети. Власти называют ситуацию контролируемой, но признают: проблема общероссийская, перебои фиксируются в нескольких регионах. Ее решение находится на контроле федеральных органов.

Какие меры предпринимают власти

На прошлой неделе президент Владимир Путин провел уже третье за месяц совещание по ситуации с топливом. Он потребовал от министров работать максимально быстро, чтобы проблемы на АЗС не отражались на простых россиянах. Вице-премьер Александр Новак признал, что обстановка на рынке остается напряженной из-за летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ. Власти продолжают принимать дополнительные меры для стабилизации.

В Ленобласти тем временем ведут переговоры о разрешении продавать бензин в канистры до 10 литров для садовой техники.

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