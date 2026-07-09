Летнее тепло возвращается, но дожди не отступают: Синоптик Леус о погоде в Петербурге на 9 июля

В пятницу дожди сохранятся, но станет еще теплее. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Погоду в Петербурге 9 июля определяет северо-восточная периферия циклона с центром над Прибалтикой. Это значит, что в городе будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, а в Ленинградской области местами возможны грозы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Северной столице составит +20...+22 градуса, в Ленинградской области будет +19...+24. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и достигнет 757 мм ртутного столба, но все еще останется ниже нормы - норма для Петербурга около 760 мм.

- В пятницу дожди сохранятся, но станет еще теплее: ночью +12...+14 градусов, днем воздух прогреется до +23...+25. Летняя погода постепенно входит в свою климатическую норму, - уточнил синоптик в своем telegram-канале.

Синоптики отмечают, что циклоны в этом сезоне часто приносят в регион прохладную и влажную погоду. Однако уже к выходным ожидается потепление до +25 градусов и выше. Петербуржцам советуют брать с собой зонты - дожди в ближайшие дни будут идти каждый день, но они будут кратковременными.

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