Малышей нашли весной в критическом состоянии. Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

Трех ладожских кольчатых нерп выпустили на западном побережье Ладожского озера 8 июля. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

Две самки и самец прошли лечение в Центре спасения морских млекопитающих на территории «Водоканала». Малышей нашли весной в критическом состоянии - истощенные, без жирового запаса, они не могли выжить в холодной воде и самостоятельно охотиться.

Две самки и самец теперь на воле. Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

- В апреле, когда нерп привезли в центр, их вес составлял от 5 до 9 кг. За несколько месяцев специалисты выходили зверей: они набрали необходимую массу, научились добывать рыбу и перестали зависеть от человека. Теперь они могут подолгу находиться в воде, не выходя на сушу, и не ищут контакта с людьми - это главные признаки того, что животные готовы к возвращению в дикую природу, - рассказали в Комитете.

Место для выпуска выбрали не случайно. Сейчас у западного побережья Ладоги начинается нерест ряпушки - основной пищи нерп. В этот период рыба особенно уязвима, и молодым хищникам легче добыть пропитание в первые дни на свободе.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max