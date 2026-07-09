Когда закончились деньги, в дело пошли золотые слитки: Пенсионер из Петербурга отдал мошенникам почти 100 млн рублей

Сбережения дедушки утекали в руки аферистов несколько недель. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионер из Петербурга, обманутый телефонными мошенниками, несколько недель отдавал неизвестным свои деньги и драгоценные слитки. Опомнился лишь когда отдавать было нечего – он лишился 95 млн рублей.

В полицию Центрального района обратился 79-летний мужчина. Он рассказал, что несколько недель общался по телефону с людьми, которые представлялись сотрудниками разных государственных и силовых структур. Они убеждали его, что нужно срочно декларировать деньги, иначе их арестуют. Дедушка верил каждому слову.

- Сначала он снимал наличные и передавал их курьерам. Потом мошенники попросили золотые слитки - мужчина отдал и их, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция ищет участников преступной схемы. Пенсионер остался без накоплений, а мошенники - с деньгами. Откуда у 80-летнего пенсионера почти 100 миллионов - вопрос, на который ответа пока нет.

К сожалению, похожие истории в Петербурге происходят регулярно. Доверчивые пенсионеры передают незнакомцам десятки миллионов и теряют жилье. Предыдущий «рекорд» значился за 79-летним дедушкой из панельки на севере Петербурга – он потерял почти 50 млн рублей. Также были случаи, когда 71-летняя жительница Заневского проспекта передала аферистам 26,5 млн рублей, чтобы их «задекларировать». А 84-летний мужчина потерял 20 миллионов после звонка «от губернатора Беглова».

История старая, но продолжает работать. Аферисты используют приемы психологического давления, играют на страхе и доверчивости. Они могут звонить несколько дней или даже недель, как в случае с этим пенсионером, постепенно входя в доверие и требуя все новые суммы. Полиция в очередной раз призывает пожилых людей не верить звонкам от «сотрудников банков» и других структур, класть трубку и перезванивать по официальным номерам.

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