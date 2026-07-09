Владимир Путин присвоил балетмейстеру Борису Эйфману звание Героя Труда

Эйфман - один из самых известных российских хореографов. Фото: пресс-служба театра балета Бориса Эйфмана

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда художественному руководителю Петербургского государственного академического театра балета Борису Эйфману. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

- Награда присуждена хореографу за особые заслуги в развитии отечественного балетного искусства и многолетнюю творческую деятельность, - говорится в указе.

Борис Эйфман родился в 1946 году, в этом месяце, 22 июля, он отпразднует свое 80-летие. После окончания Ленинградской консерватории он работал хореографом в Академии русского балета имени Вагановой. А в 1977 году создал собственную труппу - тот самый театр, который сегодня знает весь мир.

Эйфман - один из самых известных российских хореографов, создатель авторского балета. Его спектакли идут на лучших сценах мира, а сам он уже почти полвека остается главным вдохновителем и двигателем своего театра. Звание Героя Труда - признание его огромного вклада в культуру страны.

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