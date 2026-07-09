9 июля состоялась онлайн-церемония подписания Меморандума о сохранении культурного наследия стран Юга. Фото: Смольный

Санкт-Петербурге состоялась онлайн-церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Центром спасательной археологии (ЦСА) ИИМК РАН и Министерством туризма и древностей Палестины. Документ скрепили подписями заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева и министр Хани Наджи Аталла Абдельмасих Аль-Хайек.

Александр Беглов прокомментировал возможность участия России в помощи Южным государствам:

– Россия развивает свое гуманитарное присутствие на Глобальном Юге. Мы гордимся, что наши ученые инициировали и возглавили масштабный международный проект по созданию цифрового архива памятников Африки и стран Исламского мира. Петербургская школа археологии и реставрации – одна из сильнейших в мире.

Наталья Соловьева подписывает документы. Фото: Смольный

Сотрудничество станет частью международного проекта «Создание цифрового архива памятников Африки и стран Исламского мира». Инициатива была объявлена на XI форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге 11 сентября 2025 года, а 25 марта 2026 года проект представили на заседании Совета по культуре при Президенте РФ, где он получил поддержку главы государства.

На начало 2025 года, только на Ближнем Востоке и в Северной Африке более 211 тысяч памятников находились под угрозой разрушения. Среди причин – как военные конфликты, так и случаи намеренного уничтожения. Проект призван создать высокоточные 3D-модели объектов и геопространственные модели, которые лягут в основу ГИС-системы.

– Цифровой архив будет одним из главных доказательных документов, – пояснили в Центре спасательной археологии.

Министр Хани Наджи Аталла Абдельмасих Аль-Хайек подписывает документы. Фото: Смольный

Первые в списке на оцифровку – Тель-Султан (древний Иерихон), Пруды Соломона и римские цистерны под Иерусалимом.

– Для меня как первобытника очень интересен Тель-Султан, где можно идти по десятитысячелетней истории человечества. Палестина очень просила сделать цифровые копии прудов Соломона – знаменитой водосистемы, построенной еще в начале нашей эры, – рассказала Соловьева.

Стороны уже обсуждают логистику первой экспедиции, которая планируется на октябрь 2026 года. Ввезти профессиональное оборудование в Палестину, по словам экспертов, практически невозможно.

Один из памятников культурного наследия. Фото: Смольный

– Мы должны прилететь туристами. Дронов никто не разрешит провезти, поэтому придется искать местные, – отметили в ЦСА. Однако геодезическое оборудование есть в университете Рамаллы, и палестинские специалисты готовы помочь российским коллегам.

Ранее российские археологи уже провели экспедиции в Эфиопии (апрель 2026 года) и на Сейшельских островах (июнь 2026 года). Меморандумы о сотрудничестве заключены с Намибией, Эфиопией, Сейшелами и Алжиром, в стадии согласования – с Ливией, Анголой, Того и Мозамбиком. Переговоры о сотрудничестве ведет и международная исламская организация ISESCO.

Проект рассчитан на три года (2026–2028). Учитывая масштаб угроз, работа может быть продолжена.