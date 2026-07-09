Экс-главврача частной скорой Авербаха осудили за организацию незаконной миграции

Общая сумма, полученная фигурантами, составила почти 6 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор Льву Авербаху и Дмитрию Яковлеву. Они за деньги помогали иностранцам незаконно въезжать в Россию, оформляя фиктивные приглашения на лечение. За свои услуги брали от 20 до 25 тысяч рублей с человека.

Авербах был фактическим руководителем частной скорой помощи CORIS, Яковлев - коммерческим директором. Они разработали план: подавали заявки от имени медорганизации, якобы приглашавшей иностранцев на лечение. На самом деле никаких медицинских услуг никто не собирался оказывать - людям просто нужен был официальный повод пересечь границу.

Документы отправляли через портал госуслуг, откуда они автоматически попадали в Пограничную службу ФСБ. Это позволяло включить иностранцев в списки тех, кому разрешен въезд в страну. С апреля 2021 по июль 2022 года схемой воспользовался 231 человек.

- Общая сумма, полученная фигурантами, составила почти 6 млн рублей, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В суде оба признали свою вину. Авербаха приговорили к трем годам условно с испытательным сроком два года. Кроме того, ему запретили заниматься врачебной деятельностью почти на три года. Яковлев получил два года колонии общего режима.

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