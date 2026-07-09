Агентство НКР подтвердило рейтинг Банка Уралсиб на уровне A+.ru со «Стабильным» прогнозом. Фото: freepik.com.

Рейтинговое агентство НКР подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне A+.ru со «Стабильным» прогнозом.

Эксперты агентства отметили сильные рыночные позиции и очень высокую диверсификацию бизнеса Уралсиба, высокую достаточность капитала, качество корпоративного управления банка и низкие акционерные риски.

Ранее, в мае 2026 года, рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Уралсиб на уровнеА (RU) со «Стабильным» прогнозом.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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