Миллионы MARGO, травля Бьянки и побег Лепса: Закулисье концерта «Звезды хайпа» в Петербурге

Mia Boyka исполнила свои хайповые хиты - "Экспонат" и "Базовый минимум". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ледовый дворец вновь на два дня превратился в центр российского шоу-бизнеса. Первый вечер фестиваля «Белые ночи» традиционно отдали молодежи - тем артистам, чьи песни сегодня штурмуют чарты и соцсети. Пока многотысячный зал подпевал хитам, за сценой своя жизнь.

«КП-Петербург» побывала за кулисами концерта и собрала самые яркие моменты вечера.

БЬЯНКА ВСПОМНИЛА О ТРАВЛЕ

Именно Бьянке доверили открыть концерт. В откровенном черном боди певица исполнила свои главные хиты и с первых минут раскачала зал.

После выступления артистка призналась, что никогда не пыталась специально создавать вокруг себя громкие скандалы ради популярности.

Бьянка рассказала о травле из-за лишнего веса. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Я могла бы, но за 40 лет своего существования этого ни разу не делала. Для меня главное - музыка. Я вхожу в десятку самых прослушиваемых артистов страны, и этого мне достаточно, - сказала певица.

Неожиданно разговор зашел о непростом периоде ее жизни, когда артистка столкнулась с настоящей травлей из-за лишнего веса. Тогда она поправилась до 90 килограммов, поэтому критика со стороны фанатов воспринималась очень болезненно.

- Мне писали: «Жирная тварь», «Чтоб ты сдохла». Конечно, я очень болезненно это переживала. Сейчас стараюсь вообще ничего подобного не читать, - вспоминает она.

К слову, Бьянка призналась, что сейчас вновь находится в поиске любви, а уже в конце июля готовится выпустить новый трек.

30 МИЛЛИОНОВ НА ОДИН КЛИП

Пока Бьянка принимала поздравления после выступления, внимание журналистов переключилось на одну из главных звезд нынешнего года - MARGO. Исполнительница хита «Кукареку» появилась в ультракоротком мини и открытом топе, охотно фотографировалась с поклонниками и без стеснения рассказывала о своих расходах. При этом миллион рублей в месяц певице уже кажется слишком скромной суммой.

Певица Марго призналась, сколько тратит на себя. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Иногда один клип стоит около 30 миллионов рублей. А для жизни мне тоже миллиона не хватает. Мне надо много миллионов. Я вообще профессионал в том, чтобы тратить деньги. У меня есть бухгалтер, который все считает, а я этим не занимаюсь, - смеялась артистка Марго Овсянникова.

Самой неожиданной героиней закулисья стала Виолетта Чикованни. Пока остальные артистки блистали в концертных образах, блогер появилась перед журналистами... в домашних тапочках, с чашкой кофе и бигудями на голове.

- Люблю начинать день с кофеечка. Сегодня даже не успела снять бигуди. Потому что график невероятный. Это прекрасно, когда есть много работы, - смеялась артистка.

Ведущими стали Яна Кошкина и Юрий Киселев. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Домашний образ Чикованни совершенно не смущал. Она с удовольствием фотографировалась, шутила и выглядела так, словно оказалась не на концерте, а у себя дома.

ЧЕТВЕРКА ПО ГЕОГРАФИИ ВМЕСТО СЕМЕЙНЫХ СКАНДАЛОВ

Вокруг семьи 16-летней Миланы Стар продолжаются судебные разбирательства между ее родителями, однако сама певица говорить об этом не захотела. Сейчас ее больше волнуют результаты ОГЭ.

- По географии и английскому мне не хватило всего одного балла до пятерки. Мне так обидно! - призналась артистка.

Игнатий Винтуров также выступил в Ледовом дворце. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Последние полгода, по словам певицы, она практически отказалась от активной работы в соцсетях ради подготовки к экзаменам.

- У меня выходил буквально один TikTok в месяц. Я сместила весь фокус на учебу. Я люблю получать знания. А всеми деньгами, которые я сейчас зарабатываю, распоряжается мама, - отметила юная звезда.

Милана Стар не стала обсуждать судебный процесс своих родителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

MIA BOYKA БОЛЬШЕ НЕ ХОЧЕТ СКАНДАЛОВ

Еще недавно Mia Boyka регулярно становилась героиней громких новостей. Однако теперь певица решила кардинально изменить подход.

- Лучше пусть люди судят обо мне по песням. Я теперь вообще помалкиваю, - шутит она - Конечно, ни о чем не жалею. Все идет так, как должно идти. Сейчас самый идеальный путь - работать на студии, выпускать музыку и красиво ее исполнять.

Пока большинство артистов охотно общались с журналистами, Григорий Лепс предпочел сохранить интригу. Певец появился в сопровождении охраны, быстро прошел в гримерку, отказался отвечать на вопросы прессы, вышел на сцену, исполнил свои хиты и сразу же покинул площадку.

А Григорий Лепс отказался общаться с прессой за кулисами шоу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Впрочем, зрителей это ничуть не расстроило. Вместе с Бьянкой, MARGO, Mia Boyka, MILANA STAR, Akmal', Filatov & Karas, Лешей Свиком, Катей Адушкиной, Betsy и другими артистами Лепс стал частью масштабного шоу «Звезды хайпа», которое уже шестой год подряд проходит в рамках фестиваля «Белые ночи». И если судить по реакции переполненного «Ледового дворца», молодежная музыка в Петербурге чувствует себя более чем уверенно.

Фестиваль «Белые ночи», организованный «Русской медиагруппой», проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Уже 9 июля га сцене начнется второй день музыкального марафона - «Звезды Русского Радио», где эстафету у юных блогеров примут признанные мэтры и легендарные голоса нашей эстрады.

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