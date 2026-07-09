В Ленинградской области отметили День семьи, любви и верности. Фото пресс-служба партии Единая Россия.

Празднование было масштабным: в регионе проходили торжественные церемонии чествования молодожёнов в рамках Свадебного фестиваля «Рождение Ленинградской семьи», награждение многодетных семей и супружеских пар-юбиляров. Отдельным знаком внимания были отмечены семьи участников специальной военной операции, которым вручили общественную награду «За любовь и верность».

Одной из самых ярких площадок праздника стал фестиваль «День детства». Здесь для маленьких гостей и их родителей работала интерактивная зона, которая быстро превратилась в центр притяжения для семей с детьми. Волонтеры угощали ребят мороженым и лимонадом, дарили воздушные шары, а мастера аквагрима помогали каждому желающему создать неповторимый образ. Площадка радовала гостей атмосферой радости, звонким смехом и возможностью провести время всей семьей.

Пока взрослые участвовали в основной праздничной программе, дети с удовольствием выстраивались в очередь за лакомствами и с азартом выбирали рисунки для аквагрима.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей, Фото пресс-служба партии Единая Россия.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей, подчеркнув, что семья остается главной опорой человека и общества, а любовь, взаимопонимание и забота друг о друге - это фундамент сильного региона и всей страны. Поддержка семьи, материнства и детства остается одним из направлений народной программы партии «Единая Россия».

- Семья - это великое богатство, которое складывается из прожитых вместе лет, из бережно хранимых традиций, из историй, что передаются от старших к младшим. Каждый год, прожитый рядом, становится частью общей судьбы, а любовь - той невидимой нитью, что нежно связывает все эти мгновения воедино. И всё же одно из главных сокровищ, что скрепляет семью, дарит ей устойчивость и веру в завтрашний день, - это доверие. То самое чувство, когда точно знаешь: тебя поймут, поддержат, будут рядом, несмотря ни на что. Доверие рождается из любви, крепнет благодаря заботе и становится той самой силой, которая помогает преодолевать любые трудности. Пусть в каждой семье живёт это богатство, - присоединилась к поздравлениям вице-губернатор Ленинградской области Анна Данилюк.