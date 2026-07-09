Когда-то здесь была вода. Чиновники обещают, что речку восстановят. Фото: Комитет по природопользованию

Вместо прохлады - запах сероводорода, вместо глади воды - заросли рогоза и цветущая тина. Так жители дома на берегу реки Новой описывают состояние водоема после очистки. К слову, на эту процедуру город выделил 220 миллионов рублей.

«Теряла способности к самоочищению»

В редакцию «КП-Петербург» обратилась петербурженка Надежда Михайловна, которая рассказала, что не может открыть окна в квартире, так как со стороны реки тянет болотом:

- Реку от проспекта Ветеранов до поликлиники практически не почистили -водоросли как росли, так и растут. Они сняли только серединку реки на ширину бульдозера, остальное оставили.

По наблюдениям жительницы, работы на отрезке стартовали весной, а закончить их подрядчики обещали летом, однако срок в итоге перенесли на декабрь.

- Сейчас техника ушла - на месте строительного городка почти ничего нет, - делится женщина. - Вернется ли подрядчик, вот в чем вопрос.

Работы можно будет оценить и принять в конце 2026 года, когда их завершат. Фото: Комитет по природопользованию

За комментарием по ситуации с рекой Новой редакция «КП-Петербург» обратилась в Комитет по природопользованию Петербурга. В первую очередь в ведомстве напомнили, что речь идет о «водном объекте со сложной судьбой, испытывающем существенную антропогенную нагрузку».

- Протяженность реки около 4,5 километра. В нижнем течении она представляет собой цепь прудов, соединенных между собой гидротехническими сооружениями. Многолетние донные отложения накапливали загрязнения, глубина уменьшалась, как и количество кислорода в воде, - река теряла способность к самоочищению, - рассказали в ведомстве.

Достигли дна

В 2022-м город начал масштабную расчистку русла. Работы разделили на три этапа. За два года с двух первых участков извлекли более 50 тысяч кубометров донных отложений.

Технология, которую применяют на реке Новой, называется «очистка насухо»: водный объект осушается, экскаваторы извлекают донные отложения до твердого дна.

Заместитель председателя Комитета по природопользованию Михаил Страхов пояснил, что на сегодняшний день работы на участке до проспекта Ветеранов (пруд №4) завершены.

- Донные отложения извлечены и вывезены. Стройгородок полностью разобран и перемещен на пятый участок, за проспект Ветеранов. Каких-либо неразобранных конструкций не осталось, - сообщил представитель комитета.

Однако жительница утверждает обратное.

- Под мостами вообще не чистили. Там остались основания от помпы и компрессора. Там не вычистили, а просто засыпали, - настаивает на своем Надежда Михайловна.

Пруд в фокусе

Представитель комитета отметил, что пруд № 4 продолжает оставаться в фокусе внимания производителя работ: русло регулярно осматривают, антропогенный мусор собирают и вывозят, водоросли при необходимости будут скошены. Он также добавил, что работы по расчистке реки Новой синхронизированы с благоустройством берега, которое проводит районная администрация в рамках комфортной городской среды.

- После завершения пятого участка производитель работ еще раз вернется к четвертому пруду, все внимательно проверит, при необходимости уберет мусор и только после этого полностью запустит воду, - заверили в комитете.

Завершить все работы по расчистке реки Новой планируется в декабре 2026 года.

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