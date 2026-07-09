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Экономика9 июля 2026 14:54

Смольный выделит 50 млн рублей на субсидии на повышение квалификации для работников промпредприятий

В Петербурге выделят 50 млн рублей на помощь промпредприятиям
Маргарита СУРИНА
Юридические лица могут получить субсидию, которая покроет до 80 процентов расходов.

Юридические лица могут получить субсидию, которая покроет до 80 процентов расходов.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Смольный выделит 50 млн рублей субсидии на повышение квалификации для работников промпредприятий. Такое постановление о поддержке промышленных предприятий города подписал губернатор Александр Беглов. В 2026 году будет предоставляться субсидия для возмещения части затрат на обучение, переподготовку и повышение квалификации кадров.

- Юридические лица могут получить субсидию, которая покроет до 80 процентов расходов на эти цели. Максимальная сумма субсидии - 5 миллионов рублей. Из них 4 миллиона предназначены для обучения работников, при условии, что стоимость обучения одного сотрудника не превысит 500 тысяч рублей. Оставшийся 1 миллион может быть использован для обеспечения работы учебного центра предприятия, - рассказали в пресс-службе Смольного.

На эти цели в бюджете Петербурга в 2026 году предусмотрено 50 миллионов рублей.

Субсидии помогут повысить квалификацию работников промышленных предприятий и развить их профессиональные навыки.

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