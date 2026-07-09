Смольный выделит 50 млн рублей на субсидии на повышение квалификации для работников промпредприятий

Юридические лица могут получить субсидию, которая покроет до 80 процентов расходов. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Смольный выделит 50 млн рублей субсидии на повышение квалификации для работников промпредприятий. Такое постановление о поддержке промышленных предприятий города подписал губернатор Александр Беглов. В 2026 году будет предоставляться субсидия для возмещения части затрат на обучение, переподготовку и повышение квалификации кадров.

- Юридические лица могут получить субсидию, которая покроет до 80 процентов расходов на эти цели. Максимальная сумма субсидии - 5 миллионов рублей. Из них 4 миллиона предназначены для обучения работников, при условии, что стоимость обучения одного сотрудника не превысит 500 тысяч рублей. Оставшийся 1 миллион может быть использован для обеспечения работы учебного центра предприятия, - рассказали в пресс-службе Смольного.

На эти цели в бюджете Петербурга в 2026 году предусмотрено 50 миллионов рублей.

Субсидии помогут повысить квалификацию работников промышленных предприятий и развить их профессиональные навыки.

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