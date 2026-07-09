Смольный опубликовал проект постановления о размере и порядке компенсаций жертвам терактов из Петербурга

Помимо пособий, предусмотрена финансовая помощь при утрате имущества. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Семьям петербуржцев, погибших при теракте, будут выплачивать более 1,5 миллиона рублей. Правительство Санкт-Петербурга опубликовало проект постановления, определяющий порядок и размеры единовременных выплат для пострадавших от терактов. Документ появился на сайте Смольного 9 июля.

Смольный предлагает компенсации для семей погибших - 1 567 500 рублей на каждого погибшего. Сумма делится поровну между всеми членами семьи: супругом, детьми, родителями и иждивенцами. Для пострадавших с тяжким или средним вредом здоровью - 627 000 рублей. Для пострадавших с легким вредом здоровью - 313 500 рублей и для заложников без физических травм - 156 750 рублей.

Помимо пособий, предусмотрена финансовая помощь при утрате имущества первой необходимости - под ним понимается минимальный набор вещей для сохранения здоровья и жизнедеятельности: холодильник, плита, шкаф для посуды, стол, стул, кровать, телевизор, а также оборудование для водоснабжения и отопления при отсутствии централизованных систем. Выплаты составят: 78 375 рублей - при частичной утрате и 156 750 рублей - при полной утрате.

- Юридические лица и индивидуальные предприниматели получат по 300 000 рублей на каждое предприятие, - сказано в проекте.

Все компенсации предоставляются однократно и не отменяют страховые выплаты. Финансирование идет из городского бюджета с последующим возмещением за счет федеральных трансфертов из резервного фонда.

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, как спустя года близкие переживают потерю после теракта над Синаем. Тогда самолет летевший над Синайским полуостровом, взорвали террористы. Во время теракта погибло 224 человека, в том числе семь членов экипажа. Среди погибших была семья из Петербурга с маленьким 10-месячным ребенком.

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