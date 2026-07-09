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Общество9 июля 2026 15:23

Смольный опубликовал проект постановления о размере и порядке компенсаций жертвам терактов из Петербурга

Семьям петербуржцев, погибших при теракте, будут выплачивать более 1,5 млн рублей
Маргарита СУРИНА
Помимо пособий, предусмотрена финансовая помощь при утрате имущества.

Помимо пособий, предусмотрена финансовая помощь при утрате имущества.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Семьям петербуржцев, погибших при теракте, будут выплачивать более 1,5 миллиона рублей. Правительство Санкт-Петербурга опубликовало проект постановления, определяющий порядок и размеры единовременных выплат для пострадавших от терактов. Документ появился на сайте Смольного 9 июля.

Смольный предлагает компенсации для семей погибших - 1 567 500 рублей на каждого погибшего. Сумма делится поровну между всеми членами семьи: супругом, детьми, родителями и иждивенцами. Для пострадавших с тяжким или средним вредом здоровью - 627 000 рублей. Для пострадавших с легким вредом здоровью - 313 500 рублей и для заложников без физических травм - 156 750 рублей.

Помимо пособий, предусмотрена финансовая помощь при утрате имущества первой необходимости - под ним понимается минимальный набор вещей для сохранения здоровья и жизнедеятельности: холодильник, плита, шкаф для посуды, стол, стул, кровать, телевизор, а также оборудование для водоснабжения и отопления при отсутствии централизованных систем. Выплаты составят: 78 375 рублей - при частичной утрате и 156 750 рублей - при полной утрате.

- Юридические лица и индивидуальные предприниматели получат по 300 000 рублей на каждое предприятие, - сказано в проекте.

Все компенсации предоставляются однократно и не отменяют страховые выплаты. Финансирование идет из городского бюджета с последующим возмещением за счет федеральных трансфертов из резервного фонда.

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, как спустя года близкие переживают потерю после теракта над Синаем. Тогда самолет летевший над Синайским полуостровом, взорвали террористы. Во время теракта погибло 224 человека, в том числе семь членов экипажа. Среди погибших была семья из Петербурга с маленьким 10-месячным ребенком.

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