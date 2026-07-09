«Надеюсь на защиту государства»: Филипп Киркоров заявил, что его обокрали

Переезд Киркорова в пентхаус сдвинулся на несколько лет из-за судебных разбирательств. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Филипп Киркоров впервые подробно прокомментировал затянувшийся судебный спор с петербургским предпринимателем Георгием Барановским. Сделал это артист за кулисами концерта «Звезды Русского радио», который проходит 8–9 июля в рамках фестиваля «Белые ночи» в Ледовом дворце. Как передает «КП-Петербург», поп-король до сих пор не решил конфликт с каменщиком, который занимался отделкой его московского пентхауса.

- У меня конфликта нет. Просто люди, которые поступают непорядочно, люди, которые нарушают закон, люди, которые обманывают, люди, которые аферисты, люди, которые нечестным, неправедным путем зарабатывают деньги или обманывают, они должны быть наказаны. Поэтому как только человек переступил грань, как любой законопослушный гражданин своей страны, я обращаюсь к государству, которое должно меня защитить в лице суда, - заявил артист.

По словам Киркорова, разбирательство продолжается уже около полутора лет.

- Было подано заявление на господина Барановского Георгия о том, что он совершил аферистские действия в мой адрес. Украл у меня деньги и некоторые вещи, которые возместить мне можно только путем решения суда. Суд длится уже полтора года. Почему-то дело все время откладывается и откладывается. Господин Барановский на последнее заседание не явился, - сказал Киркоров.

Артист также отметил, что последнее заседание, по его словам, должно было стать практически финальным.

На вопрос, готов ли он заключить мировое соглашение с предпринимателем, исполнитель отвечать не стал и перевел разговор на предстоящий концерт.

Напомним, судебный спор между Киркоровым и петербургским мастером Георгием Барановским продолжается с прошлого года. Предприниматель занимался отделкой роскошного пентхауса певца в центре Москвы площадью около 600 квадратных метров. В квартире были выполнены полы, лестницы, колонны и стены из натурального камня.

По словам Барановского, стоимость проекта составляла около 30 миллионов рублей, однако для Киркорова он сделал значительную скидку и выполнил работы за 13 миллионов. Сам артист позже обратился в суд, заявив, что отделка была выполнена некачественно, и потребовал взыскать с подрядчика более 10 миллионов рублей.

Сам предприниматель с претензиями не согласен. Ранее он рассказывал «КП-Петербург», что во время судебной строительной экспертизы между сторонами возник серьезный конфликт, который едва не закончился дракой. Барановский также заявлял о намерении подать встречный иск к артисту.

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