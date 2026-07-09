Разрыв поджелудочной и ушибы органов: Девочку из Карелии экстренно доставили на операцию в СПГПМУ после ДТП с квадрациклом

Девочка пострадала, не справившись с управлением квадроцикла, и улетела в кювет. Фото: https://t.me/gpmu_org

11-летняя девочка пострадала в жестком ДТП в Карелии. Ребенка незамедлительно доставили на вертолете в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет. Школьница получила серьезные травмы: разрыв поджелудочной железы и повреждения внутренних органов. На месте происшествия была проведена экстренная операция, после чего девочку на вертолете перевезли в петербургскую клинику.

- У девочки тяжелая сочетанная травма. Список повреждений обширный: помимо разрыва поджелудочной железы, диагностированы закрытая черепно мозговая травма, ушибы внутренних органов – сердца, легких, селезенки, травмы почек... Сейчас состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. К лечению подключены все необходимые специалисты: анестезиологи реаниматологи, хирурги, урологи, травматологи, кардиологи и другие, - рассказали в пресс-службе университета.

В больнице за состоянием ребенка круглосуточно наблюдают врачи разных специальностей.

Девочка пострадала 3 июля, не справившись с управлением квадроцикла, и улетела в кювет вместе с 10 летней пассажиркой. С места ДТП детей экстренно доставили в ближайшую Медвежьегорскую центральную районную больницу.

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