Второй этап ремонтных работ длился чуть больше двух недель. Фото: gov.spb.ru

Движение по Невскому проспекту открыли 14 июля после завершения ремонтных работ на участке от Исполкомской улицы до площади Александра Невского. Теперь на всем протяжении магистрали от площади Восстания до площади Александра Невского движение восстановили в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Общая длина отремонтированного отрезка составляет полтора километра. Ремонтные работы были выполнены в кратчайшие сроки - чуть более двух недель.

- Невский проспект - это сердце города, его культурная и деловая артерия. Ремонт этой магистрали - особая задача, и наши специалисты с честью справились с ней, выполнив работу на высоком уровне, - рассказал губернатор. Петербурга Александр Беглов.

Движение вновь открыто. Фото: gov.spb.ru

Ремонт проводился поэтапно. Первый участок от площади Восстания до Исполкомской улицы ввели в эксплуатацию на прошлой неделе. Это позволило минимизировать неудобства для жителей и гостей города.

На обновленный участок уложено около 30 тысяч квадратных метров нового дорожного покрытия. Для Невского проспекта была выбрана специальная асфальтобетонная смесь, обладающая повышенной прочностью. В местах с высокой нагрузкой для усиления использовалась стальная сетка. Контроль за соблюдением технологии ремонта осуществлялся непрерывно.

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