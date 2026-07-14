В Волхове знают, как сохранить любовь на века

Волховчане отметили День любви, семьи и верности. Фото: Тимур Румянцев.

Каждый год 8 июля, в День семьи, любви и верности, тысячи пар по всей стране вступают в брак, обещая друг другу любовь и верность на долгие годы. Но жизнь — это не только красивые даты, свадебные вальсы и медовый месяц. В ней бывают и трудности, и ссоры, и усталость. Сейчас можно найти сотни книг и курсов психологов о том, как сохранить брак. Однако, самые ценные советы могут дать «практики» - супруги, идущие по жизни вместе. Мы побывали на семейном празднике в Волхове и узнали, в чём секрет счастья, которому не страшны годы.

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ И… РАБОТА

Кира Геннадьевна и Артур Григорьевич Гультяевы – продолжатели заводской семейной династии. Недавно отпраздновали серебряную свадьбу. Они познакомились на заводе, в отделе главного механика, где оба трудились. Часто пересекались по работе, а потом поняли, что их тянет друг к другу не только служебными вопросами. Поженились в 2001 году и с тех пор не расстаются. Кира Геннадьевна — начальник отдела закупок, Артур Григорьевич — заместитель главного механика. Их общий трудовой стаж на заводе перевалил за полвека.

– Завод стал частью их семьи, а семья – частью завода, – улыбается Кира Геннадьевна.

История семьи Котовых – Алексея Ивановича и Надежды Евгеньевны, длится уже полвека. Алексей Иванович 30 лет проработал в глинозёмном цехе, Надежда Евгеньевна – в торговле. Вместе вырастили двоих детей, теперь у них четверо внуков. Они не ищут секретных формул семейного счастья, а просто помнят, что они – одно целое.

– Секрет долгой жизни? – переспрашивает Алексей Иванович, обнимая жену за плечи. – Просто быть рядом, когда трудно. И радоваться вместе, когда легко. Мы же не идеальные, ссорились, конечно. Но всегда помнили: мы одно целое. И вот – 50 лет совместной жизни пролетели как один день.

Золотые юбиляры поделились с молодоженами секретами семейного счастья. Фото: Тимур Румянцев.

Своими рецептами семейного счастья семьи-юбиляры делились со сцены в городском сквере Почивалова – именно там проходил праздник Дня семьи, любви и верности, который уже несколько лет дарит горожанам Волховский филиал АО «Апатит». Юбиляры признаются: раньше и в голову не пришло бы об этом говорить, мол, как-то само собой разумелись семейные ценности. А теперь чувствуют: надо. Что-то изменилось в мире, и не для всех семья остаётся ценностью. И потому так важно говорить об этом вслух. Чтобы те, кто только начинает свой путь, слышали и верили: любовь может быть навсегда.

– Глядя на семью Котовых, веришь, что любовь действительно навсегда, – поделилась новобрачная Милана. – Мы только в начале пути, но такие примеры очень вдохновляют.

Брак Миланы и Максима Шевцовых зарегистрирован всего несколько дней назад. Со сцены им пожелали, чтобы их семейная история была такой же крепкой, как у серебряных и золотых юбиляров.

ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ

Мы гуляли по скверу, где был организован праздник с символичным названием «Город счастливых людей», и поняли, что именно счастливые семьи строят счастливые города. И правда: в этот день на тематических площадках кипела жизнь. Можно было попасть на «Улицу Детства», где ребятня и взрослые с азартом мерились силой в эстафетах, прыгали через классическую резинку и соревновались в электронной стрельбе – казалось, сами родители с не меньшим удовольствием вспоминали своё детство. Рядом, на «Бульваре Творчества», из рук в руки переходили ромашки из фоамирана. Этот символ праздника здесь мастерили целыми семьями. А на «Аллее Любви» у фотозон выстраивались очереди из пар, желающих запечатлеть своё счастье.

Счастливые дети растут в крепкой семье. Фото: Тимур Румянцев.

Финальным аккордом стало награждение победителя фотоконкурса «Счастливый кадр». Накануне праздника волховчане присылали свои самые тёплые семейные снимки, а генератор случайных чисел выбрал счастливчика. Им оказалась молодая мама Анжелика, которая получила подарок.

Ближе к вечеру по скверу прошли «почтальоны счастья», они раздавали гостям магнитики-открытки с символическими лучиками. «Пусть в вашем доме всегда царит любовь», – гласила надпись на каждом. Волховчане не спешили расходиться. Кто-то танцевал, кто-то обнимался, кто-то просто сидел на траве и слушал музыку. Обновлённый сквер имени Почивалова, который несколько лет назад привели в порядок, благодаря «ФосАгро» стал тем местом, где семьи чувствуют себя по-настоящему счастливыми.

Обновленный сквер Почивалова стал отличным местом для отдыха детей и взрослых. Фото: Тимур Румянцев.

– Такие праздники нужны, –- поделилась Надежда Котова. – Они напоминают, что самое главное у нас под боком. Не откладывайте слова «люблю» на завтра. Говорите сегодня. Мы вот говорим это друг другу уже полвека.

КОНКРЕТНО

Праздник удался

Весь вечер сквер имени Почивалова гудел как улей. На сцене сменяли друг друга арт-студия «Авокадо» с песней «В городе счастливых людей», хореографический ансамбль «Русь» с зажигательными танцами. Особый восторг вызвало шоу трансформации костюмов – модели на глазах у зрителей превращали простые ткани в вечерние наряды. А иллюзионист Андрей Поздняков заставил зал ахнуть, когда прямо в воздухе исчезали и снова появлялись предметы.