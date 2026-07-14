Петербург почтил память генерала-адмирала Федора Головина. Фото: Владимир Дёмин.

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге на территории яхт-клуба «Горская» и у Северного форта №6 вспоминали сподвижника Петра I генерал-адмирала Фёдора Головина. В субботу прошла благотворительная парусная регата, в гонках приняли участие порядка полутора десятков парусных и моторных судов из разных яхт-клубов Петербурга. Часть средств, собранных за счёт стартовых взносов, будет направлена на восстановление храма Святого апостола Андрея Первозванного, который ранее находился на территории форта. В воскресенье состоялось награждение победителей регаты. Затем суда отправились в крестный ход к Северному форту №6. На форте прошёл молебен, а над Финским заливом зазвучали колокола. Крестный ход проводится по инициативе священнослужителей орденского собора Святого апостола Андрея Первозванного.

В воскресенье состоялось награждение победителей регаты. Фото: Владимир Дёмин.

Морские духовно-патриотические мероприятия организовали фонд Андрея Первозванного и Первая яхтенная школа при поддержке Санкт-Петербургского регионального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России».

- Главная задача этой регаты, посвящённой Фёдору Головину, – прославить его имя накануне юбилея, который мы будем отмечать в августе. Он по праву являлся правой рукой Петра Великого, и благодаря ему совершались многие благодеяния. Крестный ход проходит в преддверии праздника 12 апостолов, который отмечается 13 июля. В этом году мы третий раз вышли в море, чтобы с молитвой освятить наши морские просторы и вознести молитву за наших воинов – защитников Отечества, – рассказал настоятель Андреевского собора иерей Артемий Наумов.

Главным информационным партнером регаты стал «Петербургский дневник». Организаторы отметили, что крестный ход открыт для яхт любого класса, а главное – это любовь к морю, парусам и уважение к традициям российского флота.