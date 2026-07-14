Как выбрать идеальный женский купальник после 40

Купальник для женщины - это как хорошее, достойное платье. Фото: Виктория Солодова.

Подбор купальника для женщины после 40 всегда вызов, ведь чем старше мы становимся, тем строже становятся требования к пляжной одежде. Купальник должен визуально вытянуть силуэт, скрыть то, что хочется спрятать, подчеркнуть достоинства и, главное, дарить ощущение комфорта и уверенности.

- Купальник для женщины - это как хорошее, достойное платье, в нем она себя чувствует комфортно, уютно и может быть королевой на пляже,- говорит продавец-консультант интернет-магазина «Купикупальник.ру» Оксана.

Магазин купальников «Купикупальник.ру» открылся на Невском проспекте совсем недавно и уже стал настоящим спасением для женщин, которые долго и безуспешно искали «тот самый» пляжный наряд. В ассортименте - модели от венгерской фабрики Bahama: классические и современные, слитные и раздельные, для моря и для бассейна. В «Купикупальник.ру» легко найти купальники для полных - модели с правильной утяжкой и поддержкой, визуально вытягивающие силуэт. Представлены не только купальники, но и стильные пляжные платья и лёгкие туники, которые прекрасно дополнят пляжный образ и защитят от солнца.

Мы нашли 5 причин заглянуть в «Купикупальник.ру»

1. МАРКЕТПЛЕЙС ПРОИГРЫВАЕТ ШОУРУМУ

Покупка купальника на маркетплейсе - всегда лотерея. Выбираешь по картинке, ориентируешься на размерную сетку, а получить в итоге можешь совсем другое. Размеры совпадают не всегда, у раздельных купальников низ может «сидеть» идеально, а верх ужасно, а самые частые сюрпризы - ткань и расцветка. В шоуруме «Купикупальник.ру» все иначе: вы сразу видите купальник в «реальности», можете потрогать ткань, оценить качество, примерить несколько вариантов и получить помощь профессионального консультанта. Светлая примерочная, отсутствие спешки, большой выбор моделей самых разных размеров делают выбор купальника максимально комфортным.

Покупка купальника на маркетплейсе - всегда лотерея. Фото: Виктория Солодова.

2. ПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА

Как мы выбираем вещи онлайн? Смотрим на моделей с идеальными фигурами, потом представляем, как это будет смотреться на нас, что-то сразу отметаем. Иногда спрашиваем совета подруги, у которой могут быть свои вкусы и предпочтения. Консультанты «Купикупальник.ру» видят фигуру и сразу понимают, что сядет, а что нет. Они не только принесут то, что вы выбрали, но предложат и другие модели, которые вам даже не приходили в голову, но которые могут подойти лучше. Главное, не бояться пробовать разные варианты. В процессе примерки учитываются индивидуальные предпочтения по утяжке: кому-то нравится круговая утяжка, кому-то только передняя, а кто-то любит мягкие купальники без утяжки. Специалист поможет выбрать тот вариант, в котором вам будет максимально комфортно, будь то купальник для полных или раздельный.

В процессе примерки учитываются индивидуальные предпочтения. Фото: Виктория Солодова.

3. КОМБИНАЦИЯ РАЗМЕРОВ

Большинство женщин не подозревают, что их фигура - это комбинация разных размеров. У одной большой бюст и узкие бёдра, у другой наоборот. В итоге одна часть сидит идеально, а другая нет. Не покупать же два размера одной и той же модели! В «Купикупальник.ру» можно подобрать верх одного размера, а низ другого, можно даже скомбинировать части разных моделей, ведь в магазине одна расцветка представлена в нескольких моделях. Большой выбор раздельных купальников позволяет комбинировать верх и низ разных размеров, что особенно важно при нестандартных пропорциях. Можно соединить верх от одной модели с низом от другой и получить идеально сидящий комплект.

4. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

В основе ассортимента магазина «Купикупальник.ру» - купальники от венгерской фабрики Bahama. Эта марка уже более 50 лет известна в Европе как производитель качественных купальников больших размеров. Их основатели сами сталкивались с проблемой поиска хорошего купальника для нестандартной фигуры и создали идеальное решение.

В основе ассортимента магазина - купальники от венгерской фабрики Bahama. Фото: Виктория Солодова.

На что обратить внимание в качественном купальнике? Прежде всего, на состав ткани. У настоящей Bahama он всегда правильный: 80% полиэстера и 20% эластана. Ткань на ощупь плотная, приятная, не скользкая, не «химическая». Она отлично держит форму, не вытягивается, не садится после стирки и обеспечивает нужную поддержку.

Многие женщины активно посещают бассейны. И здесь важна не только эстетика, но и практичность. Если вы ищете удобный купальник для бассейна - обратите внимание на плотные практичные модели Bahama, которые не боятся хлорированной воды и сохраняют форму после множества тренировок. Их можно смело брать и для плавания, и для отдыха на море.

5. МОДА И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Не все модное смотрится красиво. Самостоятельно разобраться в трендах и выбрать одновременно модное и красивое сложно. В интернет-магазин «Купикупальник.ру» поступает каталог от производителя, и профессиональный консультант всегда подскажет, какой цвет и модель не только актуальны в сезоне, но и подчеркнут ваши достоинства и скроют то, что вы хотите скрыть. Мода меняется, а ваша индивидуальность остаётся. Выбирайте то, что подходит именно вам, а не то, что сейчас в тренде.

Профессиональный консультант поможет выбрать одновременно модное и красивое. Фото: Виктория Солодова.

КОНКРЕТНО

Ищете идеальный купальник? Обязательно посетите шоурум интернет-магазина «Купикупальник.ру»

Адрес: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 112, лит. А Режим работы: с 11:00 до 20:00 без выходных.

Сайт: kupikupalnik.ru

Телефон: +78127156015

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- потрясающий ассортимент, как классические, так и современные модели, купальники для полных, раздельные и слитные варианты, а также пляжные платья и туники;

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Стильные пляжные платья и лёгкие туники

Раздельные купальники

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