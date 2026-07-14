Дворник из Петербурга, поймавший из окна ребенка, стал победителем премии «Все для Победы!»

В номинации «Обыкновенные герои» премии удостоился петербургский дворник Хайрулло Ибадуллаев. Фото: Смольный

С 2022 года в России работает масштабный благотворительный проект и фонд «Все для победы!» Общероссийского народного фронта (ОНФ), помогающий нашим военнослужащим на передовой и жителям в приграничных регионах. За это время к проекту присоединились миллионы россиян, благодаря пожертвованиям которых сотни воинских подразделений и жителей получили необходимую помощь. Общей сложностью было собрано почти 70 миллиардов рублей и организовано свыше 10 тысяч гуманитарных выездов на передовую. Все это – не без участия Северной столицы. На прошедшем накануне форуме Народного фронта «Все для Победы!» в Москве наградили четырех человек из Петербурга, которые внесли вклад в поддержку участников СВО, ветеранов и развитие добровольческого движения.

Четверо представителей Петербурга стали лауреатами премии «Все для Победы!». Фото: ОНФ

В категории «Волонтер СВО» наградили артиста и общественного деятеля Юрия Котика, в номинации «Сообщества "Все для Победы!"» отметили руководителя сообщества «Шьем Победу Питер» Елену Лимонову, а начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Евгений Крюков стал лауреатом за работу по реабилитации ветеранов СВО.

Владимир Путин посетил форум «Всё для победы!». Фото: ОНФ

Кроме того, в номинации «Обыкновенные герои» премии удостоился петербургский дворник Хайрулло Ибадуллаев. Напомним, в феврале этого года 36-летний уроженец Узбекистана спас от смерти выпавшего из окна ребенка. Мужчина занимался уборкой снега во дворе дома на Петроградской стороне, как в какой-то момент увидел семилетнего мальчика, свисающего из окна седьмого этажа. Времени на обдумывание не было, и дворник просто протянул руки, чудом поймав мальчика буквально в сантиметрах от земли.

- Я не мог поступить иначе. Это же ребенок… На моем месте так бы поступил каждый, разве нет? – говорил тогда Хайрулло о своем героическом поступке.

Мальчик долго был в реанимации, а сам герой получил травмы и попал в больницу, но его добрый поступок не остался незамеченным – Смольный вручил ему знак отличия «За доблесть в спасении», а Маргарита Симоньян и фонд имени Тиграна Кеосаяна вручили дворнику миллион рублей в качестве награды. Мужчина планировал потратить их на больного отца и дочек на родине.

Губернатор Петербурга лично наградил дворника. Фото: Смольный

Также лауреатами премии «Все для победы!» стали педагог из Старобельска Елена Юрьева, организовавшая эвакуацию студентов во время атаки беспилотников на общежитие колледжа, заведующий хирургическим отделением городской больницы Александр Загреба, более 16 лет оперировавший в прифронтовом городе и потерявший руку и ногу после удара беспилотника, фельдшер скорой помощи из Белгородской области Александра Однорал, которая под атаками дронов спасала пострадавших, и другие.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max