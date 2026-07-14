Носом дотолкал к людям: В Карелии пес спас чихуахуа, пропавшую месяц назад в лесу

Кимка не бросил в беде своего сородича и буквально вывел из леса Дору. Фото: vk.com/anonimka6666

Эта история больше похожа на сюжет доброго семейного фильма. В Карелии домашний пес по кличке Кимка спас чихуахуа Дору, которая почти месяц считалась пропавшей. Домашняя любимица, несмотря на свои скромные размеры, сумела выжить в карельской тайге, а дорогу к людям ей буквально показал другой пес.

Дора исчезла 15 июня в Костомукше. Она убежала из-под носа хозяев, когда те отдыхали на даче. Владельцы искали питомицу неделями: объезжали окрестности, прочесывали лес, расклеивали объявления в надежде, что кто-нибудь заметит маленькую собачку. Но время шло, а новостей не было.

И вот произошло настоящее чудо. 9 июля местная жительница Светлана гуляла вдоль берега у озера Кимасозеро с лайкой по кличке Кимка, куда они приплыли на лодке. Пес неожиданно насторожился и бросился в сторону леса. Там он обнаружил исхудавшую Дору. Большой пес подошел к ней и начал осторожно подталкивать носом к лодке своих хозяев, словно понимая, что сил идти у нее самой уже нет.

- Кимка привел Дору к лодке. Носом подталкивал ее, чтобы она дошла. Мы забрали ее, - рассказала хозяйка Кимки Светлана.

Сейчас Дора восстанавливается после месяца скитаний по карельской тайге. Фото: vk.com/anonimka6666

Позже выяснилось, что маленькая чихуахуа прошла около девяти километров по лесу, прежде чем вышла к озеру. Почти месяц домашняя собака жила в дикой природе без привычной еды и человеческой заботы, но смогла выстоять.

Истощенную Дору напоили, накормили и вывезли из леса. Хозяева нашлись быстро, когда прочитали эту историю в соцсетях в местом паблике «Вконтакте». Сами они находятся в отъезде, поэтому Дору пока приютили их друзья и совсем скоро семья воссоединится. А Кимка получил дополнительную порцию вкусняшек за смелое спасение.

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