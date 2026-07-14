Спор лингвистический, а штрафы настоящие: За что петербургских водителей будут штрафовать во дворах

Водителям усложнили правила парковки в Петербурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге усложнили жизнь водителям, которые паркуются во дворах. В городском кодексе об административных правонарушениях изменили пункт, который запрещает оставлять машины возле парадных и мусорных площадок. Если раньше автомобилистов наказывали за «перегораживание», то сейчас штраф можно получить за «размещение». Но что это изменит на практике для водителей и жителей, не довольных засильем машин?

- В отношении дворов нельзя использовать слова «остановка», «стоянка», «парковка», потому что это термины из правил дорожного движения, к дворовым территориям они не относятся объясняет эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. – Но, чтобы у водителя не возникло проблем от этих лингвистически перестановок, нужно руководствоваться таким принципом: создаю я помехи для тех, кто выходит из парадной, или для мусоровоза, который приехал за пухто или нет? Если создаю, значит, могу нарваться на штраф.

Выявляют такие нарушения специалисты городской административно-технической инспекции. Мобильные группы проверяют дворы или выезжают по жалобам. Штраф для граждан за такие нарушения составляет: от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

- Да, тут присутствует фактор неопределенности, - говорит Дмитрий Попов. – На дорогах стоят камеры и водители про них знают. А во дворе попадешь под проверку или не попадешь – неизвестно. Сотрудников ГАТИ мало, а дворов много. Но это наоборот дополнительное давление – в любой момент, тебя могут оштрафовать за хамскую парковку. В конце-концов, жителям ничего не мешает фиксировать нарушения на камеру и обращаться напрямую в ГАТИ. Так тоже можно оштрафовать нарушителей.

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