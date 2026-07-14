Родила 12 детей и управляла княжеством: Археологи нашли печати жены Всеволода Большое Гнездо

Редкие печати княгини обнаружили археологи во Владимире. Фото: Институт археологии РАН.

Археологи нашли печати княгини Марии Всеволжей, жены владимирского князя Всеволода Большое Гнездо и матери его двенадцати детей. Две свинцовые буллы пролежали в земле больше 800 лет. Как рассказали «КП-Петербург» в институте археологии РАН, находку сделали во Владимире во время раскопок перед строительством отеля. Под слоем земли ученые нашли остатки двух усадеб. Кроме печатей найдены многочисленные фрагменты амфор, обломки стеклянной посуды, фрагменты стеклянных браслетов и перстней, крестик из камня.

Но главным артефактом стали печати одной из самых влиятельных женщин ранней истории Руси. Ученым известно еще три такие печати из Владимира. На найденных свинцовых буллах изображена святая Мария. Вообще размещение на печатях образов святых характерно для князей из династии Рюриковичей. Как отметил руководитель Института археологии РАН, Николай Макаров, в случае с женскими печатями установить, кому именно они принадлежат – не простая задача.

- Определение принадлежности печатей древнерусских княгинь похожа на решение ребуса: оно требует знания крестильного имени не только предполагаемой владелицы печати, но и имени небесного патрона ее отца или мужа. Сведения об археологическом контексте, точном месте находки и сопоставление этих данных позволили точно установить принадлежность печатей одной из наиболее значимых женских фигур в истории Северо-Восточной Руси домонгольского времени – княгине Марии Всеволжей.

СПРАВКА «КП»

Мария Всеволжая – родоначальница большой ветви Рюриковичей, в том числе московских князей. Мария была инициатором создания Успенского монастыря, основанного в 1200 году. Летопись сохранила сведения о том, что после долгой болезни Мария решила уйти в монастырь. На пострижение ее провожали муж князь Всеволод, сын Георгий и дочь Всеслава, владимирский епископ Иоанн, бояре и горожане. Это говорит о том, что Мария пользовалась уважением в княжеской семье и владимирском обществе. Кстати, наличие у княгини собственной печати, говорит о том, что она напрямую участвовала в политических процессах, что нечасто встречается в это время.

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