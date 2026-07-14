«Из промышленного центра стал местом, где можно жить»: Александр Беглов и Александр Бельский посетили выставку достижений Невского района

Александр Беглов и Александр Бельский посетили выставку достижений Невского района в культурном центре «Троицкий». Фото: Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Этим летом в культурном центре «Троицкий» открылась выставка достижений Невского района. За последние годы в районе открыли 13 новых зданий школ и 27 детских садов, взрослую и детскую поликлинику, новый физкультурно-оздоровительный комплекс с 50-метровым бассейном, здесь реализуются ключевые транспортные проекты - ВСМ, Большой Смоленский мост и Широтная магистраль, активно идет реконструкция Цимбалинского путепровода - эти и многие другие достижения показаны на выставке.

Во вторник, 14 июля, губернатор Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский посетили выставку.

- Успехи каждого района - это в первую очередь заслуга самих горожан. Выставка доказывает, что любые, самые сложные задачи мы можем решить, когда работаем все вместе. Благодарю всех жителей Невского района за их труд на благо Петербурга, - сказал Александр Беглов.

А Александр Бельский отметил изменения района, как человек, который сам переехал сюда в 1989 году.

- Тогда мне казалось, я переехал на одно большое предприятие: стоял один наш дом, а рядом «Пролетарский» завод, «Гигровата», «Трубосталь». Но район динамично развивается, и на сегодняшний день он из промышленного центра города превратился в район, где можно и жить, и работать.