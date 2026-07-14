Везли через третьи страны: В Петергофе показали вазы Николая Первого, возвращенные в Россию

Императорские вазы вернулись в Россию. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

В большом Петергофском дворце посетителям покажут уникальные вазы, принадлежавшие императору Николая Первого и членам его семьи, вывезенные из России после революции. Российский коллекционер Владимир Голубев выкупил коллекцию и вернул ее в Россию.

- Когда мы только начали этот процесс 5-6 лет назад мы считали что привезти250- килограммовую вазу - это большая сложность. А сегодня это выглядит просто нереальным. От момента покупки до доставки в Россию, кажется прошла вечность. Приходилось везти коллекцию через третьи страны. Многие пытались мешать, а те, кто помогали, очень рисковали, - признался коллекционер.

В центре экспозиции – парные императорские вазы с портретами Николая I и Александры Федоровны. Они созданы в 1838 году по личному указу императора. Вазы располагались в парадных апартаментах Зимнего дворца. Их украшали официальные портреты царской четы кисти живописца Франца Крюгера. Посетители Петергофа первыми увидят диковинки после из возвращения в Россию. После этого, они займут место в частном музее в Москве.

Приданное принцессы. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

- Особое место в экспозиции займут предметы из приданого Ольги Николаевны, средней дочери императора, которые хранятся в коллекции музея-заповедника «Петергоф». Это предметы из серебра, фарфора, стекла. Преимущественно, столовые приборы, - сообщили в музее-заповеднике.

ВАЖНО

Выставка продлится с 14 июля по 16 августа. Увидеть ее можно в рамках экскурсионного маршрута по билету в Большой Петергофский дворец.

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