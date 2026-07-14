Квартиру деда Бориса Гребенщикова* в Петербурге выставили на продажу за 14,5 млн рублей

Музыкант провел в этой квартире раннее детство. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге выставили на продажу квартиру, в которой прошло детство музыканта Бориса Гребенщикова*. Речь идет о трехкомнатной квартире площадью 62,9 квадратных метра в сталинском доме на Краснопутиловской улице недалеко от станции метро «Автово». За жилье просят 14,4 миллиона рублей.

В объявлении продавец отдельно подчеркивает историческую ценность квартиры. По его словам, здесь жила семья Александра Сергеевича Гребенщикова - одного из организаторов Дороги жизни во время блокады Ленинграда. Именно в этой квартире, как утверждается в объявлении, прошли первые годы жизни будущего лидера группы «Аквариум».

Дом, построенный по проекту архитекторов Александра Оля и Сергея Бровцева, относится к сталинской застройке и является объектом культурного наследия. Покупателю обещают высокие потолки, толстые кирпичные стены, тихий зеленый двор и пять минут пешком до станции метро «Автово».

Трехкомнатную квартиру продают за 14,5 миллионов рублей. Фото: www.avito.ru

Как рассказал «КП-Петербург» риелтор, ответивший на звонок по объявлению, сам Борис Гребенщиков к сделке отношения не имеет.

- Музыкант не является собственником квартиры. Сейчас ею владеет его родственник по дедушкиной линии, - уточнил собеседник издания.

Квартира находится в жилом состоянии: в ней установлены новые стеклопакеты, есть балкон, кладовая и раздельный санузел. Планировка включает две полноценные комнаты, небольшую комнату с окном, которую предлагают использовать как кабинет или гардеробную, а также светлую кухню с двумя окнами.

Напомним, весной 2026 года стало известно, что Борис Гребенщиков избавился от другой недвижимости в Петербурге. Как сообщало kp.ru, трехкомнатную квартиру стоимостью около 36 миллионов рублей на Гончарной улице музыкант переписал на сына. После отъезда из России в 2022 году артист получил британское гражданство, а в июле 2023 года был включен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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