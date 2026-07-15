Погода ускорила реставрацию: Стало известно, когда снимут леса с фасада Спаса на Крови в Петербурге

Масштабная реставрация фасадов и шатров началась в 2018 году. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцам осталось ждать совсем недолго: уже к 1 января 2027 года со Спаса на Крови полностью снимут строительные леса. Как рассказали «КП-Петербург» в Государственном музее «Исаакиевский собор», завершить работы удалось раньше первоначального графика благодаря благоприятной погоде.

Главный символ канала Грибоедова уже несколько лет скрыт за конструкциями. Масштабная реставрация фасадов и шатров началась в 2018 году. За это время специалисты привели в порядок эстляндский мрамор, глазурованный кирпич, мозаичные композиции, металлические конструкции и декоративные элементы храма.

Первые результаты уже могут увидеть горожане. В начале июля над строительными лесами вновь показался золотой купол колокольни, который долгое время был полностью скрыт от глаз. Сейчас реставраторы продолжают постепенно разбирать конструкции сверху вниз, одновременно очищая фасады от строительной пыли и завершая последние работы.

- У нас в планах стоял 2027 год, но были достаточно благоприятные погодные условия, которые не мешали реставрационному процессу, поэтому мы справляемся без проблем. Обычно при работах на открытом воздухе мы всегда делаем поправку на петербургскую погоду и увеличиваем сроки. Но если условия благоприятны, реставрацию удается закончить даже раньше, - сообщил «КП-Петербург» начальник отдела по связям с общественностью и культурным проектам Государственного музея «Исаакиевский собор» Игорь Стахеев.

В июне на свои места вернулись три знаменитых «топазовых» креста средней части иконостаса и каменное навершие центрального кокошника. Фото: cathedral.ru

По словам представителя музея, сегодня основные работы выполнены примерно на 95 процентов. После демонтажа лесов реставраторам останется провести финальную очистку поверхностей и завершить отдельные технические операции.

Параллельно продолжается восстановление исторического убранства внутри храма. В июне на свои места вернулись три знаменитых «топазовых» креста средней части иконостаса и каменное навершие центрального кокошника. Эти элементы были утрачены еще в первой половине XX века и были воссозданы по архивным фотографиям и историческим чертежам. Для изготовления крестов мастера использовали горный хрусталь, а каркасы выполнили из позолоченной латуни.

Впрочем, окончательно реставрационная история Спаса на Крови на этом не закончится. Из-за сложности архитектуры и богатого декоративного убранства храм требует постоянного ухода. После завершения нынешнего этапа специалисты продолжат поэтапное восстановление отдельных элементов одного из самых узнаваемых памятников Петербурга.

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