На Петербургской бирже запретят перепродажу бензина

Нарушителей будут отстранять от торгов вплоть до полного прекращения доступа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новые правила покупки топлива вступают в силу на Петербургской бирже с 21 июля. Торговая площадка запретила приобретать бензин для перепродажи - теперь покупать его смогут только для личного использования или для конечных потребителей.

- Участники торгов обязаны указывать, что грузополучателем является конечный потребитель, и предоставлять заверение о целевом использовании топлива. Нарушителей будут отстранять от торгов вплоть до полного прекращения доступа, - следует из сообщения на сайте торговой площадки.

Конечными потребителями считаются те, кто покупает бензин для собственных нужд, перерабатывает его на своих мощностях или продает через собственные сети АЗС. В бирже пояснили, что новые меры вводят для повышения прозрачности поставок и предотвращения спекуляций. Правила направлены на обеспечение равного доступа к биржевым нефтепродуктам для всех участников.

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