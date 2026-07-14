На Петербургской бирже запретят перепродажу бензина

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Новые правила покупки топлива вступают в силу на Петербургской бирже с 21 июля. Торговая площадка запретила приобретать бензин для перепродажи - теперь покупать его смогут только для личного использования или для конечных потребителей.
- Участники торгов обязаны указывать, что грузополучателем является конечный потребитель, и предоставлять заверение о целевом использовании топлива. Нарушителей будут отстранять от торгов вплоть до полного прекращения доступа, - следует из сообщения на сайте торговой площадки.
Конечными потребителями считаются те, кто покупает бензин для собственных нужд, перерабатывает его на своих мощностях или продает через собственные сети АЗС. В бирже пояснили, что новые меры вводят для повышения прозрачности поставок и предотвращения спекуляций. Правила направлены на обеспечение равного доступа к биржевым нефтепродуктам для всех участников.
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