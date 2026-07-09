«Она исполняет мои желания»: Киркоров признался, что видит Пугачеву во снах

Киркоров видит Пугачеву в вещих снах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Филипп Киркоров признался, что ему часто снится Алла Пугачева. По словам «поп короля», бывшая супруга навещает его в «Царстве Морфея», а после них в жизни певца происходят позитивные события. Об этом звезда рассказал после выступления на концерте «Звезды русского радио», которое проходит в рамках фестиваля «Белые ночи» в Петербурге.

- Я не буду рассказывать сюжеты, потому что я их не помню. Я помню четко, что снилась она. И как только она мне приснится, у меня в жизни обязательно что-то хорошее происходит: проект, который я задумал или мое желание исполняется. Или в этот день или в эту неделю, как приснился сон. Мне нравится, когда она мне снится, - передает корреспондет «КП-Петербург» слова артиста.

Киркоров признается, что до сих пор благодарен Пугачевой и по-прежнему считает ее близким человеком.

- Мой ангел хранитель мама, а Алла Борисовна - моя муза. Была, есть и будет, - добавил Киркоров.

Напомним, брак с Филиппом Киркоровым у Аллы Пугачевой был четвертым по счету. Их союз зарегистрировали в 1994 году, а спустя десять лет они развелись.