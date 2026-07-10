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Происшествия10 июля 2026 4:24

14 беспилотников упали в Ленобласти 10 июля: что известно на данный момент

14 украинских беспилотников сбили в небе над Ленобластью ночью 10 июля
Регина МАРИНЕЦ
Беспилотная опасность длилась около двух часов.

Беспилотная опасность длилась около двух часов.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Силы ПВО сбили 14 дронов над Ленинградской областью ночью 10 июля. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Беспилотная опасность длилась около двух часов.

Угрозу БПЛА объявили в 2:48. Первые два беспилотника сбили около четырех утра, а уже через полчаса их число достигло 14. Отбой опасности дали в 4:46.

- Информации о пострадавших и разрушениях нет, - уточнил Дрозденко.

Аэропорт Пулково вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов с часу ночи до отмены беспилотной опасности. В Росавиации пояснили, что из-за закрытия неба в отдельных районах Ленобласти могут задерживаться рейсы в Калининград и обратно. Меры принимаются для безопасности полетов.

Из-за угрозы возможны перебои с мобильным интернетом. Без проблем работают только сайты и сервисы из «белого списка» - карты города, мессенджеры, приложения крупных банков и некоторые СМИ, в том числе «КП-Петербург».

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