Агава Сальма никогда не цвела в коллекции сада. Фото: Евгения Романова/ВКонтакте

В Ботаническом саду Петра Великого происходит редкое событие. Агава Сальма, которой уже около 90 лет, готовится к первому в своей жизни цветению. Оно же будет и последним в ее длинной жизни.

- Растение начало медленно растить цветонос. В природе он может достигать 10-15 метров, - рассказала главный агроном и научный куратор коллекции растений аридных (сухих) областей Земли Евгения Романова.

Агава Сальма никогда не цвела в коллекции сада. По крайней мере, архивных сведений об этом не сохранилось. Другие виды агав развивали соцветия от почки до цветков в течение 3-3,5 месяцев. Сколько времени понадобится этому растению, неизвестно.

Цветки у агавы должны быть желтыми и крупными - до 10 см в диаметре. Фото: Евгения Романова/ВКонтакте

Чтобы побег не повредил конструкции оранжереи, в крыше сделали отверстие. Сейчас цветонос уже поднимается над кровлей примерно на 50 см. Цветки у агавы должны быть желтыми и крупными - до 10 см в диаметре.

Растение попало в Ботанический сад Петра Великого из Сухумского ботсада в 1946 году. Тогда ему было 5-10 лет. Сейчас агаву можно увидеть на тропическом оранжерейном маршруте .

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