На месте работают восемь единиц спецтехники и 36 сотрудников МЧС. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Крупный пожар разгорелся в Колпинском районе – ангар тушат по повышенному номеру. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Крупный пожар в Колпинском районе Видео: ГУ МЧС России по Петербургу

Как разгорелся пожар 10 июля 2026 года

Сообщение о пожаре по дороге на Металлострой поступило в экстренные службы в 13:48. Площадь ангара составляет 12х50 метров, огонь же охватил, по предварительной информации, около 600 квадратных метров, но точная площадь устанавливается.

- В 14:12 ранг пожара повышен до номера 1-БИС, - уточнили спасатели.

Обновление: К 14:55 возгорание локализовали, ранг понижен до №1.

Обновление2: По информации «КП-Петербург» горит помещение завода, где хранятся химические материалы и компоненты.

Обновление3: К 15:34 пожар полностью потушили.

Как происходит тушение пожара

Информации о пострадавших пока нет. На месте работают восемь единиц спецтехники и 36 сотрудников МЧС. Прокуратура Колпинского района взяла на контроль установление всех причин и обстоятельств пожара.

По данным очевидцев, с места пожара поднимаются огромные клубы дыма.

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